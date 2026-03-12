Vì sao Iran bỏ World Cup 2026? 12/03/2026 11:51

(PLO)-Iran đã chính thức rút lui khỏi World Cup 2026 ngay sau khi Tổng thống Trump mở cửa cho tuyển Iran đến Mỹ

Ngày 11-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump của đồng chủ nhà World Cup 2026 cho biết, ông “chào đón” tuyển Iran đến Mỹ tham dự World Cup 2026. Ngay ngày hôm sau, tuyển Iran tuyên bố bỏ giải.

Trước đó vài ngày, Tổng thống Trump phát biểu ông không quan tâm Iran rút lui khỏi World Cup 2026 vì đội này cũng...yếu.

Tuy nhiên việc Iran không dự World Cup 2026 vỡ ra những vấn đề rất lớn, các quốc gia khác nhìn nhận thế nào về Mỹ, nhất là với FIFA trong phân xử bóng đá Nga với Mỹ, Israel... Cuối cùng ngày 11-3, ông Trump đã đăng đàn “đón chào” tuyển Iran đến World Cup 2026. Đó là giải pháp tình thế cho nó ổn. Bởi nếu Iran rút lui sẽ tạo nên một làn sóng... "suy nghĩ lại" của nhiều quốc gia khác.

Iraq là ứng viên sáng nhất thay thế Iran nhưng FIFA vẫn chưa quyết định chính thức. Ảnh:I.N

Tổng thống Trump có toàn quyền quyết định, tuy nhiên diễn tiến trước đó, cơ quan ngoại giao Mỹ từ duyệt thị thực hạn chế và loại những quan chức lớn của Iran đến Mỹ tham dự lễ bốc thăm World Cup 2026. Sau đó phía Mỹ tiếp tục loại, không cấp thị thực cho HLV trưởng tuyển Iran và Chủ tịch LĐBĐ Iran khi cùng đội Iran chuẩn bị tham dự World Cup 2026.

Nay Mỹ lại đón chào tuyển Iran để khỏi dẫn đến một World Cup 2026 đổ vỡ hoặc hằn những vết buồn cả Mỹ lẫn FIFA. Mặt khác trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trấn an tuyển Iran rằng, ông và Tổng thống Trump đã bàn nhau và người đứng đầu nước Mỹ cho phép tuyển Iran vào Mỹ dự World Cup.

Iraq và UAE vào trạng thái chờ. Iraq thay Iran còn UAE đá Play off thay Iraq? Ảnh:AFC

Tuyển Iran ở bảng G cùng Ai Cập, New Zealand và Bỉ. Iran đá hai trận vòng bảng tại New York và 1 trận tại Seattle.

Rõ ràng động thái gần nhất của Tổng thống Trump, Chủ tịch Gianni Infantino là cách thức tốt nhất để có thể xóa đi nguy cơ nhiều nước khác xem lại chuyện dự World Cup 2026.

Tuy nhiên tuyển Iran đã tuyên bố rút lui cũng là đúng đắn khi sự đối đầu leo thang hiện nay với Mỹ và Israel.

Xem diễn tiến thời gian dài qua, Iran luôn rất khát khao dự World Cup 2026 và họ nỗ lực để nhất bảng A vòng loại khu vực châu Á và cũng nỗ lực rất nhiều về “ngoại giao bóng đá” với FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino. Song Iran không thể bất chấp lao đến World Cup 2026 bằng mọi giá vì sự khó lường trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.