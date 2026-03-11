Sốc: Iran rút khỏi World Cup 2026, ai thay thế? 11/03/2026 23:11

(PLO)- Bóng đá thế giới bất ngờ trước thông tin Iran sẽ không tham dự World Cup 2026, dù đội tuyển này trước đó đã giành quyền góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Quyết định không tham dự World Cup 2026 gây chấn động này được Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali xác nhận, trong bối cảnh căng thẳng nghiêm trọng giữa Iran với Mỹ và Israel.

Theo kế hoạch của FIFA, World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11-6 đến 19-7 tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, Tehran khẳng định đội tuyển quốc gia Iran sẽ không tham dự giải đấu. Chính phủ Iran cho rằng tình hình an ninh và những diễn biến gần đây khiến việc cử đội bóng sang thi đấu tại một giải đấu có Mỹ là nước chủ nhà trở nên không thể chấp nhận.

Quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra các cuộc tấn công quân sự do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran. Những diễn biến đó dẫn đến cái chết của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei vào ngày 28-2, khiến căng thẳng leo thang nghiêm trọng. Ông Ahmad Donyamali phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng Iran không thể tham gia một giải đấu được tổ chức tại quốc gia mà họ cáo buộc đã gây ra cái chết của lãnh đạo đất nước.

Thiệt thòi cho cổ động viên Iran khi đội tuyển bóng đá nước này không tham dự Cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng không thể tham gia World Cup,” ông Donyamali tuyên bố ngắn gọn.

Sau khi Iran rút lui, câu hỏi lớn đặt ra là đội tuyển nào sẽ được trao suất thay thế tại World Cup 2026. Theo quy định của FIFA, khi một đội đã giành vé nhưng rút khỏi giải đấu, suất tham dự có thể được chuyển cho đội có thứ hạng cao tiếp theo trong hệ thống vòng loại của cùng khu vực.

Các nguồn tin quốc tế cho rằng hai ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay là Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Tờ Daily Mail cho biết Iraq được xem là lựa chọn hàng đầu, đặc biệt trong trường hợp đội bóng này không giành được vé thông qua vòng play off liên lục địa.

Iraq có khả năng cao sẽ thay thế Iran đá giải thế giới ở Mỹ. Ảnh: EPA.

Theo kịch bản đang được phân tích, nếu Iraq không thể vượt qua vòng play off với các đối thủ từ những khu vực khác như Bolivia hoặc Suriname, FIFA nhiều khả năng sẽ cân nhắc trao suất dự World Cup thay cho Iran. Ngược lại, nếu Iraq giành vé trực tiếp qua con đường play off, cơ hội sẽ mở ra cho UAE.

UAE từng chạm trán Iraq ở vòng play off khu vực châu Á năm ngoái và để thua trong trận đấu quyết định. Vì vậy, đội tuyển này hiện được xem là phương án dự phòng tiếp theo nếu FIFA cần chọn một đại diện khác thay thế Iran.

Dù vậy, FIFA vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về đội tuyển sẽ nhận suất tham dự thay thế. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các vòng play off cũng như các quy định cụ thể của liên đoàn bóng đá thế giới.