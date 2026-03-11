Bất ngờ ông Trump đồng ý cho tuyển Iran vào Mỹ thi đấu World Cup 11/03/2026 15:24

(PLO)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa xác nhận một thông tin gây chú ý liên quan đến World Cup 2026 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý cho đội tuyển quốc gia Iran nhập cảnh vào Mỹ để tham dự giải đấu.

Bật mí của Chủ tịch FIFA về thành viên Iran tham dự World Cup được xem là động thái đáng chú ý trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran vẫn đang căng thẳng vì các vấn đề địa chính trị.

Trong thời gian gần đây, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến việc nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân Iran bị hạn chế nghiêm ngặt. Theo các quy định hiện hành của cơ quan nhập cư Mỹ, chỉ một số đối tượng đặc biệt như nhà ngoại giao, người mang hai quốc tịch hoặc những trường hợp được cấp phép ngoại lệ mới có thể vào lãnh thổ Mỹ. Chính vì vậy, việc đội tuyển bóng đá Iran có được phép tham dự World Cup hay không từng trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận.

Trước những lo ngại đó, Gianni Infantino đã trực tiếp trao đổi với Tổng thống Donald Trump về vấn đề này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Instagram, người đứng đầu FIFA cho biết ông vừa có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ để thảo luận về công tác chuẩn bị cho Cúp thế giới 2026, giải đấu sẽ khởi tranh sau chưa đầy ba tháng.

Đội tuyển Iran đã giành quyền tham dự vòng chung kết Cúp thế giới tại Mỹ. Ảnh: EPA.

Infantino cho biết trong cuộc trao đổi, hai bên cũng đề cập đến tình hình liên quan đến Iran, đặc biệt là việc đội tuyển quốc gia nước này đã chính thức giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo lời Chủ tịch FIFA, Tổng thống Trump khẳng định Iran sẽ được chào đón với tư cách là một trong những đội tuyển góp mặt tại giải đấu tổ chức trên đất Mỹ.

Ông Infantino nhấn mạnh rằng các đội tuyển đã giành quyền tham dự World Cup phải được đảm bảo quyền thi đấu, bất kể những khác biệt về chính trị. Theo quan điểm của FIFA, World Cup luôn được xem là sự kiện thể thao mang tính toàn cầu, nơi các quốc gia cùng nhau tôn vinh bóng đá và thúc đẩy sự kết nối giữa các nền văn hóa.

Chủ tịch FIFA cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với sự ủng hộ từ phía Tổng thống Mỹ. Ông cho rằng những sự kiện thể thao lớn như World Cup đóng vai trò quan trọng trong việc đưa con người đến gần nhau hơn, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều căng thẳng và chia rẽ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiết lộ Tổng thống Mỹ đã đồng ý cho tuyển Iran nhập cảnh. Ảnh: EPA.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7 và đánh dấu lần đầu tiên giải đấu có sự tham gia của 48 đội tuyển. Đây cũng là kỳ Cúp thế giới lần thứ 23 trong lịch sử. Giải đấu lần này được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Điều đáng chú ý là các trận đấu vòng bảng của Iran dự kiến diễn ra ngay trên lãnh thổ Mỹ, cụ thể tại các thành phố thuộc bang California và Seattle.

Trong bối cảnh căng thẳng chính trị vẫn tồn tại, việc đội tuyển Iran được phép thi đấu tại Mỹ được xem là tín hiệu cho thấy bóng đá vẫn có thể vượt qua những rào cản ngoài sân cỏ, mở ra cơ hội để các quốc gia gặp gỡ trong một sân chơi chung của thể thao thế giới.