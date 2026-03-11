HLV của Tottenham: 'Tôi làm HLV 15 năm, chưa gặp trường hợp nào như thế này' 11/03/2026 12:17

(PLO)- HLV Tudor của Tottenham nói về việc thay thủ môn Kinsky ra sân sau những sai lầm trong trận thua Atletico Madrid 2-5 tại Champions League - "Tình huống khó tin".

HLV tạm quyền của Tottenham, Igor Tudor, đã than thở về một "tình huống khó tin" dẫn đến việc ông phải rút thủ môn Antonin Kinsky ra khỏi sân chỉ sau 17 phút trong trận thua 5-2 trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 16 đội Champions League vào hôm nay 11-3.

Thủ môn 22 tuổi người Séc đã mắc hai sai lầm dẫn đến 2 bàn thua, khiến Tottenham bị dẫn trước ba bàn chỉ trong 15 phút đầu trận lượt đi vòng 16 đội Champions League tại sân vận động Metropolitano. Trước trận đấu, Tudor đã chọn Antonin Kinsky bắt chính trong khung thành Tottenham, thay vì Guglielmo Vicario sau năm trận thua liên tiếp ở giải Premier League. Đáng chú ý, Antonin Kinsky chưa thi đấu trận nào kể từ tháng 10 năm ngoái, nhưng Tudor vẫn chọn anh bắt chính trong một trận đấu cực kỳ quan trọng.

"Tình huống đó rất hiếm gặp. Tôi đã làm HLV 15 năm, chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này. Việc đó (thay thủ môn Kinsky) là cần thiết để bảo vệ cầu thủ đó, bảo vệ cả đội bóng", Tudor nói với các phóng viên sau trận đấu.

Antonin Kinsky có trận đấu thảm họa tại Champions League. ẢNH: Oscar J. Barroso/Europa Press

HLV người Croatia đã bảo vệ quyết định cho Kinsky bắt chính. "Trước trận đấu, việc đưa ra quyết định như vậy là đúng đắn. Với áp lực lên Vicario, trong một giải đấu khác... "Tony" là một thủ môn rất giỏi. Đối với tôi, đó là quyết định đúng đắn. Sau chuyện này, dĩ nhiên là dễ dàng để nói rằng đó không phải là quyết định đúng đắn", Tudor chia sẻ.

Ở phút thứ sáu, thủ môn Kinsky trượt chân và để mất bóng, tạo cơ hội cho Marcos Llorente ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham. Sau khi, hậu vệ Micky van de Ven của Tottenham cũng trượt chân ngã xuống tạo điều kiện cho Antoine Griezmann ghi bàn thắng thứ hai, Kinsky lại mắc sai lầm.

Thủ môn này chuyền bóng hụt và Julian Alvarez đã dễ dàng đưa bóng vào lưới trống nâng tỉ số lên 3-0 cho đội chủ nhà chỉ sau 17 phút thi đấu. HLV Tudor lập tức tung thủ môn Vicario vào sân thay thế Kinsky, người đã bị các cổ động viên Atletico Madrid chế giễu khi rời sân.

"Thật không may, những sai lầm đó lại xảy ra trong một trận đấu lớn như thế này. Vì vậy, chúng tôi đã phải trả giá cho khởi đầu trận đấu tệ hại này, điều đó quá sức chịu đựng đối với chúng tôi", HLV Tudor tiếp tục, "Kinsky rất lấy làm tiếc... cả đội đều ủng hộ anh ấy, tôi cũng vậy.

Tôi đã nói chuyện với anh ấy. Kinsky hiểu tình hình, hiểu lý do tại sao anh ấy lại rời sân. Như tôi đã nói trước đó, Kinsky là một thủ môn rất giỏi. Chúng tôi luôn ủng hộ anh ấy, tất cả chúng tôi đều đoàn kết. Chuyện này không bao giờ chỉ xoay quanh một cầu thủ".

Tudor, người đã thua cả bốn trận kể từ khi thay thế Thomas Frank dẫn dắt Tottenham vào tháng Hai, từ chối trả lời liệu ông có nên tiếp tục giữ chức HLV trưởng hay không. Tottenham, hiện đứng thứ 16 tại Premier League, đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng.

HLV Tudor của Tottenham (phải) buộc phải thay Kinsky ra khỏi sân. ẢNH: Denis Doyle

"Tôi cần tiếp tục làm việc. Không nên nói quá nhiều, hãy tập trung vào những việc chúng ta có thể làm được", Tudor nói thêm trên kênh TNT Sports (Anh), "Thật khó tin là có thể giải thích hết tất cả những điều này, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, sau 15 năm tôi chứng kiến ​​những điều này. Tôi đang tập trung vào các vấn đề, và cả các cầu thủ nữa. Chúng ta cần giữ tinh thần lạc quan".

Kết quả các trận đấu khác ở lượt đi vòng 16 đội Champions League hôm nay 11-3, Bayern Munich đánh bại chủ nhà Atalanta 6-1, Newcastle United cầm chân Barcelona 1-1 trên sân nhà, còn Liverpool bất ngờ thua Galatasaray 0-1 trên sân khách.