Sự nghiệp của Kai Rooney tại MU bắt đầu nở rộ 11/03/2026 06:59

Kai Rooney đã đưa ra một quyết định lớn, dự định sẽ đi theo con đường tương tự như cha mình, Wayne Rooney, khi sự nghiệp tại MU của anh bắt đầu nở rộ, tờ Mirror (Anh) đưa tin. Ngôi sao trẻ triển vọng của MU, Kai Rooney, đã gia nhập Triple S Sports Management, cùng công ty quản lý từng đại diện cho cha anh, Wayne Rooney. Công ty toàn cầu này do Paul Stretford, người đại diện lâu năm của Wayne Rooney, điều hành, và kế hoạch phát triển sự nghiệp cầu thủ của Kai Rooney giờ đây dường như đã được định hình rõ ràng.

Một thông báo trên Instagram cho biết: "Rất vui mừng thông báo việc ký hợp đồng với @kairooney.10 cho Triple S Sports!". Chúng tôi rất hào hứng bắt đầu làm việc với tiền đạo của Manchester United Kai Rooney khi cậu ấy tiếp tục hành trình của mình trong bóng đá. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón cậu ấy".

"Chào mừng Kai Rooney đến với đội bóng!". Huyền thoại của Manchester United Wayne Rooney từng nói về triển vọng phát triển sự nghiệp bóng đá của con trai mình và nêu rõ những kỳ vọng của ông.

Kai Rooney nối gót người cha huyền thoại Wayne Rooney phát triển sự nghiệp ở MU. ẢNH: Anadolu

Năm ngoái, Wayne Rooney chia sẻ về Kai Rooney: "Con trai của tôi có những HLV tuyệt vời ở Manchester United, vì vậy tôi giữ khoảng cách. Tôi có nói chuyện với cậu bé, nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là tinh thần và tư duy của Kai, để đảm bảo Kai tiếp tục tận hưởng bóng đá, đó là điều quan trọng nhất."

Những nhận xét của Wayne Rooney về những người đang dẫn dắt con trai mình, trong đó có cựu đồng đội tại MU là Darren Fletcher, đã được chứng minh là đúng đắn, khi gần đây đội U-18 MU của Kai tiến vào trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh dành cho lứa tuổi dưới 18. Kai Rooney đã ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của U-18 MU trước West Ham United ở trận bán kết, và trận tranh chức vô địch sẽ diễn ra vào tháng tới tại Selhurst Park gặp Crystal Palace.

JJ Gabriel, một tài năng trẻ khác của MU, người đã tham gia các buổi tập của đội một MU, cũng ghi bàn khi có sự hiện diện của đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" thành Manchester Sir Jim Ratcliffe tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Michael Carrick cũng đã tham dự một số trận đấu của học viện đào tạo trẻ kể từ khi trở thành HLV trưởng tạm quyền của Manchester United. Kai Rooney, 16 tuổi, dường như đang xử lý mọi việc một cách bình tĩnh bất chấp áp lực khổng lồ có thể đè nặng lên vai cậu, và mẹ của Kai là bà Coleen, gần đây đã tiết lộ về điều này.

Kai Rooney có tương lai rất tươi sáng. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Trả lời phỏng vấn tờ The Times (Anh), Coleen nói: "Kai Rooney đã trải qua điều đó từ khi còn nhỏ. Khi chúng tôi cùng đi xem các trận đấu lúc Kai còn bé, rất nhiều người đến gần và hỏi, "Ồ, cậu bé này có phải là con trai của Wayne Rooney không?". Nhưng Kai rất kiên định, luôn luôn như vậy.

Tôi không lo lắng về cách Kai giải quyết vấn đề. Thật tốt khi chúng ta biết trước những gì sẽ xảy ra. Và chúng ta có thể cố gắng hướng dẫn Kai. Rõ ràng, đó là cuộc sống, niềm đam mê của Kai. Kai có thể tự quyết định mình muốn làm gì. Nhưng tôi nghĩ việc chúng ta có kiến ​​thức về vấn đề này là điều tốt".