Lammens ra lệnh cấm kỳ lạ với toàn đội MU 10/03/2026 06:59

(PLO)- Thủ môn Senne Lammens của MU đã gây ấn tượng với ban lãnh đạo "quỷ đỏ" bằng những màn trình diễn trên sân cỏ và sự tận tâm của mình ở hậu trường.

Senne Lammens đã khẳng định vị trí là thủ môn số một của MU kể từ khi gia nhập Old Trafford từ Royal Antwerp vào mùa hè năm ngoái. Thủ môn người Bỉ đã gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều người trong CLB.

Senne Lammens được bổ nhiệm làm thủ môn số 1 của Manchester United dưới thời HLV Ruben Amorim và với việc Michael Carrick hiện đang dẫn dắt đội, anh vẫn giữ vững vị trí này và không có dấu hiệu sẽ từ bỏ nó trong thời gian tới.

MU hiện là ứng cử viên thực sự cho một suất tham dự Champions League mùa tới khi đang đứng thứ ba ở Premier League. Những màn trình diễn của thủ môn 23 tuổi người Bỉ Lammens ít mắc lỗi hơn nhiều so với Andre Onana và Altay Bayindir. Điều này khiến HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson chú ý.

Tờ Mirror Football (Anh) đưa ra cái nhìn sâu sắc về một số cách mà Senne Lammens đã thích nghi với cuộc sống tại Old Trafford, bao gồm cả việc thủ môn này mê tín cấm các cầu thủ MU như thế nào?

Lammens là chốt chặn vững chắc tại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Lệnh cấm kỳ lạ

Theo tờ Daily Mail (Anh), Lammens có vẻ hơi mê tín. Theo đó, Lammens cấm các cầu thủ MU trong phòng thay đồ thảo luận về việc giữ sạch lưới trước mỗi trận đấu. Chiến lược này dường như đã mang lại hiệu quả cho thủ môn người Bỉ, người đã giúp MU giữ sạch lưới nhiều trận trong mùa giải này, đặc biệt là giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 1-0 trước Everton tháng trước.

HLV thủ môn cũ của Lammens tại Antwerp, Brian Vandenbussche, đã tiết lộ việc Lammens mê tín như thế nào khi chia sẻ, "Tôi cũng không thích điều đó... Nó như thể đang tự rước họa vào thân vậy. Tôi biết đó là điều mê tín, nhưng đừng làm vậy. Có những việc Lammens làm theo một trình tự cụ thể trước khi khởi động. Lammens luôn muốn tôi đứng sẵn sàng trước khi anh ấy ra sân. Anh ấy đấm tay với hai thủ môn còn lại và với tôi, điều đó rất quan trọng đối với anh ấy".

2. Sir Alex Ferguson thừa nhận

Cuối năm ngoái, những nhận xét của HLV huyền thoại của Manchester United, Sir Alex Ferguson, về Lammens đã được tiết lộ. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Raceday của đài RTV, Fergis mô tả thủ môn 23 tuổi này là "xuất sắc".

Lời khen ngợi này đến tai Lammens và anh đã chia sẻ trên podcast chính thức của Manchester United: "Vâng, tôi đã đọc được ở đâu đó và thành thật mà nói, lúc đầu tôi không thể tin nổi. Sir Alex Ferguson là một cái tên rất lớn, đặc biệt là ở CLB này, nên tôi hơi bất ngờ một chút.

Nhưng thành thật mà nói, cảm giác thật sự rất tuyệt. Tôi vẫn chưa gặp Sir Alex Ferguson nên tôi cũng rất mong chờ được gặp ông ấy. Nhưng khi nghe điều đó từ chính ông ấy, thì quả thật rất vui, một người có nhiều kinh nghiệm và tên tuổi lớn ở CLB này. Nghe vậy thì chỉ có lợi thôi".

HLV huyền thoại của MU Sir Alex Ferguson hết lời khen ngợi Lammens. ẢNH: Press Association

3. Hành vi trên sân tập

Bên cạnh sự ghi nhận của Fergie và sự chuẩn bị chu đáo cho mỗi trận đấu của Lammens, còn có thêm những báo cáo cho thấy anh đã giành được sự tôn trọng của các thành viên khác trong ban huấn luyện.

Tờ i paper đưa tin Lammens là một trong những cầu thủ đầu tiên đến sân tập và thường là người cuối cùng rời đi. Điều này được cho là đã giúp anh nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh trung tâm huấn luyện Carrington của MU.

Theo báo cáo, Lammens cũng thường xuyên tham gia các buổi tập bổ sung, tập trung vào khả năng chuyền bóng và các yếu tố khác trong lối chơi của mình. Các lãnh đạo của Manchester United được cho là rất ấn tượng với điều này. Dường như không có một lời chỉ trích nào nhắm vào Lammens, người mà Manchester United chỉ tốn 18,2 triệu bảng khi chiêu mộ anh từ Royal Antwerp hồi tháng 9 năm ngoái.