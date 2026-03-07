4 cầu thủ nhập tịch Malaysia nhận thêm lệnh trừng phạt mới 07/03/2026 12:33

(PLO)- 4 cầu thủ nhập tịch Malaysia nhận thêm lệnh trừng phạt mới bị cấm thi đấu tại M-League sau phán quyết của CAS.

Cách đây ít phút, tờ New Straits Time (Malaysia) đưa tin, Cơ quan quản lý bóng đá chuyên nghiệp Malaysia (MFL) hôm nay (7-3) thông báo rằng 4 cầu thủ nhập tịch Malaysia, trong đó có ba cầu thủ của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), sẽ không được phép thi đấu tại M-League (giải vô địch bóng đá Malaysia) sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Đây là 4 trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt đang chơi bóng tại M-League.

MFL cho biết họ đã nhận được thông báo chính thức về kết quả kháng cáo của liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch lên CAS sau các lệnh trừng phạt của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Theo đó, CAS giữ nguyên lệnh phạt tiền FAM và các 7 cầu thủ nhập tịch sai phạm của Malaysia vẫn phải chấp hành lệnh treo giò trong các trận đấu chính thức 1 năm (kể từ ngày FIFA ra án phạt, 26-9-2025).

"MFL xác nhận đã nhận được thông báo chính thức từ FAM ngày hôm qua (6-3) về quyết định của CAS đối với các kháng cáo liên quan đến trường hợp của bảy cầu thủ nhập tịch dạng di sản", MFL cho biết trong một tuyên bố hôm nay.

Joao Figueiredo không thể ra sân thi đấu cho JDT cho đến khi kết thúc lệnh cấm thi đấu 1 năm của FIFA. ẢNH: BERNAMA

CAS đã giữ nguyên lệnh cấm thi đấu chính thức 12 tháng đối với bảy cầu thủ này do FIFA ban hành. Theo phán quyết của CAS, ba cầu thủ của JDT - Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - cùng với Gabriel Palmero của Kuching City bị cấm thi đấu tại M-League trong thời gian tạm dừng giải đấu.

Tuy nhiên, CAS, tòa án thể thao quốc tế trên thực tế, đã phán quyết rằng 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị ảnh hưởng (gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces và Hector Hevel) vẫn có thể tập luyện với CLB của họ trong thời gian FIFA đình chỉ hoạt động.