7 cầu thủ nhập tịch vẫn có thể thi đấu cho tuyển Malaysia 07/03/2026 11:57

(PLO)- Các luật sư xem xét hậu quả của phán quyết của CAS khi 7 cầu thủ nhập tịch vẫn có cơ hội thi đấu cho tuyển Malaysia.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã giữ nguyên lệnh cấm 12 tháng của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia tham gia các giải đấu chính thức. Vậy điều này có nghĩa là gì? Liệu họ có còn được thi đấu cho tuyển Malaysia sau khi án treo giò kết thúc? Họ có thể và không thể tham gia những trận đấu nào?

Luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman của Malaysia cho biết lệnh cấm chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức, có nghĩa là các cầu thủ không được tham gia các giải đấu cấp CLB và đội tuyển trong thời gian bị cấm.

Tuy nhiên, lệnh cấm này không hoàn toàn ngăn cản họ tiếp tục các hoạt động bóng đá. Luật sư Hairul cho biết các cầu thủ vẫn có thể tập luyện cùng các đội và có khả năng tham gia các trận đấu không chính thức, chẳng hạn như các trận giao hữu.

"Họ vẫn có thể tập luyện và có thể chơi các trận giao hữu, nhưng điều quan trọng là các trận đấu chính thức là những trận mà họ không thể tham gia," ông Hairul khẳng định.

Ông Hairul lưu ý quyết định của CAS tính thời gian từ tháng 9 năm 2025 cho đến ngày ra phán quyết hôm thứ Năm vừa qua (5-3), điều đó có nghĩa là một phần thời gian đình chỉ có thể đã được thực hiện trên thực tế.

CAS giữ nguyên phần lớn án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia và FAM. ẢNH: EPA

"Lệnh cấm bắt đầu từ ngày 5-3, nhưng thời gian treo giò từ tháng 9 năm 2025 đến lúc đó vẫn được tính. Chúng tôi cũng sẽ phải xem xét toàn bộ nội dung của phán quyết," ông Hairul nói thêm.

Nếu tính theo cách đó, các cầu thủ có thể đã hoàn thành phần lớn thời gian án treo giò, chỉ còn lại sáu tháng nữa trước khi họ trở lại thi đấu chính thức. Luật sư Hairul cho rằng quyết định của CAS thực chất là bước cuối cùng trong hệ thống pháp luật bóng đá.

Phương án pháp lý duy nhất còn lại là kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ, nhưng việc kháng cáo như vậy chỉ giới hạn nghiêm ngặt ở các vấn đề thủ tục. "Điều đó chỉ áp dụng cho các vấn đề thủ tục. Phán quyết pháp lý tự thân không thể bị thách thức," ông nói.

Trong khi đó, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết 7 cầu thủ trên vẫn có thể đại diện cho Malaysia sau khi hết án phạt, miễn là họ tuân thủ các quy định về điều kiện tham gia của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

"Chừng nào FIFA chưa cấm họ thi đấu riêng lẻ, họ có thể đủ điều kiện thông qua một quy trình khác... ví dụ, nhập tịch dựa trên nơi cư trú theo quy định của FIFA", luật sư Nik Erman cho biết.

Điều này có nghĩa là, mặc dù con đường nhập tịch ban đầu đã bị tuyên bố là bất hợp pháp, nhưng một lộ trình mới tuân thủ quy định của FIFA có thể cho phép họ thi đấu cho đội tuyển Malaya sau khi lệnh cấm kết thúc, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cư trú và quốc tịch. Theo quy định của FIFA, một cầu thủ nhập tịch chỉ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia sau khi sinh sống và thi đấu liên tục tại quốc gia đó trong vòng năm năm.

Các ngôi sao nhập tịch vẫn có thể thi đấu cho tuyển Malaysia trong tương lai. ẢNH: NST

Nik Erman cho biết phán quyết của CAS không áp đặt lệnh cấm suốt đời, vì vậy cánh cửa vẫn rộng mở cho các cầu thủ tái gia nhập đội tuyển quốc gia trong tương lai. Hiện tại, CAS mới chỉ công bố quyết định sơ bộ, dự kiến ​​văn bản đầy đủ sẽ được công bố trong những tuần tới. Văn bản này sẽ làm rõ những gì được coi là "trận đấu chính thức" và bất kỳ tác động nào khác đối với cả cấp CLB và đội tuyển quốc gia với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

"Quyết định về hiệu lực rất ngắn gọn. Chúng tôi cần toàn bộ phán quyết để có thể hiểu đúng", ông Hairul nói. Thông thường, phán quyết chi tiết sẽ được ban hành trong vòng khoảng một tháng, mặc dù có thể được đưa ra sớm hơn nếu được đẩy nhanh theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tổ chức muốn tránh gây cản trở đến lễ bốc thăm Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Cho đến lúc đó, một số khía cạnh của phán quyết, bao gồm cả định nghĩa chính xác về các trận đấu chính thức, vẫn còn bỏ ngỏ để mọi người tự giải thích.