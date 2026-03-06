Cổ động viên phẫn nộ đòi tước quốc tịch 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 06/03/2026 17:18

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận đã xảy ra hành vi làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia.

Phán quyết của CAS nhanh chóng làm bùng lên tranh cãi trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, khi nhiều người cho rằng vụ việc đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng đá Malaysia.

Theo kết luận của CAS, các vi phạm liên quan đến hồ sơ giấy tờ đã được chứng minh rất rõ ràng. Vì vậy, án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ được cho là hoàn toàn phù hợp với quy định kỷ luật hiện hành. Những cầu thủ liên quan trong vụ việc gồm Facundo Garces, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Phán quyết này ngay lập tức tạo ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia. Nhiều ý kiến cho rằng vụ bê bối đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bóng đá nước này, đặc biệt khi các cầu thủ bị phát hiện sử dụng giấy tờ không hợp lệ để chứng minh nguồn gốc nhằm đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Cổ động viên Malaysia giận dữ với hành vi gian lận của 7 cầu thủ nhập tịch. Ảnh: EPA.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt người hâm mộ đặt câu hỏi về tính minh bạch của quy trình nhập tịch đối với các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Một số ý kiến thậm chí yêu cầu chính quyền Malaysia có biện pháp cứng rắn hơn, trong đó có việc xem xét tước quốc tịch của những cầu thủ liên quan.

Nhóm cổ động viên nổi tiếng của đội tuyển Malaysia - Ultras Malaya - cũng đã lên tiếng mạnh mẽ sau phán quyết của CAS. Trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội, nhóm này bày tỏ sự thất vọng trước vụ việc và cho rằng đã đến lúc tất cả các bên liên quan phải thừa nhận sai phạm.

Ultras Malaya cho biết người hâm mộ đã nhiều lần được yêu cầu kiên nhẫn chờ đợi các quyết định từ FIFA và sau đó là quá trình kháng cáo lên CAS. Tuy nhiên, khi mọi phán quyết đã được đưa ra, họ cho rằng sự thật cần phải được nhìn nhận thẳng thắn.

Các ngoại binh nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu 1 năm. Ảnh: EPA.

Trong thông điệp của mình, nhóm cổ động viên này kêu gọi các cơ quan chức năng chính thức thừa nhận rằng hành vi làm giả giấy tờ đã xảy ra. Đồng thời, họ đề nghị tiến hành thu hồi quốc tịch của bảy cá nhân có liên quan để giải quyết triệt để vấn đề.

Theo phán quyết cuối cùng của CAS, bảy cầu thủ vẫn phải chấp hành án cấm thi đấu trong các trận đấu chính thức kéo dài 12 tháng. Tuy nhiên, họ vẫn được phép duy trì hoạt động tập luyện và thi đấu ở cấp CLB trong thời gian bị đình chỉ thi đấu quốc tế.

Ngoài các án phạt dành cho cầu thủ, CAS cũng giữ nguyên mức phạt tài chính đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Cơ quan quản lý bóng đá nước này phải nộp tiền phạt do những sai phạm liên quan đến hồ sơ giấy tờ trong quá trình nhập tịch cầu thủ.