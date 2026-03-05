Nóng: Malaysia đừng cho 7 ngoại binh nhập tịch đá với tuyển Việt Nam 05/03/2026 13:22

(PLO)- Trước thềm trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup, đội tuyển Malaysia bất ngờ đối diện với những tranh cãi liên quan đến tư cách thi đấu của một số cầu thủ.

Cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Malaysia, Safee Sali, đã lên tiếng cảnh báo ban huấn luyện đội tuyển nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng bảy cầu thủ đang vướng vào vụ việc pháp lý liên quan đến FIFA.

Theo Safee Sali, việc tung những cầu thủ này ra sân trong trận đấu diễn ra ngày 31-3 tại sân Thiên Trường (Nam Định) có thể mang lại rủi ro lớn cho đội tuyển Malaysia. Ông cho rằng nếu Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra phán quyết bất lợi sau khi xem xét đơn kháng cáo, Malaysia hoàn toàn có thể bị tước điểm từ các trận đấu mà những cầu thủ này tham gia.

Bảy cái tên đang gây tranh cãi gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Hiện tại, họ vẫn được phép thi đấu nhờ lệnh tạm hoãn thi hành án được ban hành từ tháng 1. Tuy nhiên, tình trạng pháp lý của nhóm cầu thủ này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến tương lai của họ trong màu áo đội tuyển quốc gia trở nên khá nhạy cảm.

Cựu tuyển thủ Safee Sali nhắn nhủ đội nhà đừng tung 7 cầu thủ nhập tịch ra sân tái đấu Việt Nam. Ảnh: TNST.

Safee Sali cho biết quan điểm cá nhân của ông là Malaysia nên tránh sử dụng những cầu thủ nói trên cho đến khi có quyết định cuối cùng từ CAS. Theo ông, đây là cách an toàn nhất để tránh các hậu quả không mong muốn có thể xảy ra sau này. Cựu tuyển thủ này cũng thừa nhận ban quản lý đội tuyển có thể có những tính toán khác, nhưng bất kỳ quyết định nào cũng sẽ đi kèm với trách nhiệm nếu rủi ro xảy ra.

Trên bảng xếp hạng bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia đang dẫn đầu với 15 điểm và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy vậy, nếu các cầu thủ bị xác định không đủ điều kiện thi đấu, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm việc trừ điểm hoặc hủy kết quả các trận đấu trước đó.

Vụ việc bắt nguồn từ án phạt mà FIFA đưa ra hồi năm ngoái. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới xác định các cầu thủ này cùng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã vi phạm Điều 22 trong Bộ luật kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ.

Các ngoại binh nhập tịch sẽ gặp rủi ro cao nếu tiếp tục ra sân trong màu áo tuyển quốc gia. Ảnh: TNST.

Theo quyết định kỷ luật, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm thi đấu trên phạm vi toàn cầu trong thời hạn 12 tháng. Bên cạnh đó, FAM cũng phải nộp khoản tiền phạt lên tới 350.000 franc Thụy Sĩ.

Không dừng lại ở đó, FIFA còn hủy kết quả của ba trận giao hữu năm ngoái có sự góp mặt của các cầu thủ này. Trận hòa 1-1 với Cape Verde vào ngày 29-5, chiến thắng 2-1 trước Singapore ngày 4-9 và chiến thắng 1-0 trước Palestine ngày 8-9 đều bị xử thua 0-3.

Hiện tại, các cầu thủ cùng FAM gửi đơn kháng cáo lên CAS. Phiên điều trần đã diễn ra vào tuần trước và phán quyết cuối cùng được dự đoán sẽ sớm được công bố. Kết quả của vụ việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chiến dịch vòng loại Asian Cup của Malaysia, đặc biệt là trận đấu quyết định với tuyển Việt Nam sắp tới.