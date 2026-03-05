Đội hình trong mơ của MU mùa tới: Cunha, Mainoo dự bị 05/03/2026 05:39

(PLO)- Đội hình trong mơ của MU mùa giải tới với hai bản hợp đồng bom tấn trị giá 150 triệu bảng Anh tại Premier League, đẩy Cunha và Mainoo xuống băng ghế dự bị.

MU sẽ hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nhằm mục tiêu giành chức vô địch Premier League. Tờ Mirror (Anh) đã xem xét đội hình trong mơ của MU mùa giải tới, điều nếu xảy ra sẽ khiến những siêu sao như Luke Shaw, Cunha hay Mainoo phải ngồi dự bị.

Theo đó, Manchester United có thể tăng cường đội hình hiện tại bằng hai tiền vệ của Newcastle trong mùa hè, nhằm mục đích giành lại vị trí dẫn đầu Premier League. Manchester United vừa đứt chuỗi bất bại 7 trận dưới thời Michael Carrick, khi thua Newcastle 1-2 trên sân khách ở vòng 29 Premier League vào hôm nay 5-3, dù chơi hơn người từ cuối hiệp 1.

Những bản hợp đồng mới đang được MU lên kế hoạch cho mùa hè này, cả ở ban huấn luyện lẫn đội hình chính. Người hâm mộ "quỷ đỏ" đang ủng hộ việc bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức, trong khi đó, MU vẫn quan tâm đến việc củng cố đội hình vào mùa hè.

Với việc Casemiro rời MU vào mùa hè, Bruno Guimaraes và Sandro Tonali được xác định là những ứng cử viên hàng đầu để thay thế vị trí của cầu thủ người Brazil. Tờ AS (Tây Ban Nha) đưa tin bộ đôi của Newcastle nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu ở tuyến giữa của MU, cùng với Elliot Anderson của Nottingham Forest.

Bruno Guimaraes và Sandro Tonali của Newcastle đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: Jean Catuffe

Adam Wharton của Crystal Palace và ngôi sao Joao Gomes của Wolves cũng được xem là mục tiêu cho hàng tiền vệ được cải tổ, với ngân sách chuyển nhượng đáng kể dành cho việc tìm người thay thế Casemiro. Người ta tin rằng khoảng 175 triệu bảng sẽ được chi ra, cho phép MU tự do đầu tư mạnh vào những lựa chọn mà họ ưu tiên.

Theo các nguồn tin, ban đầu MU đã có những liên lạc không chính thức với cả hai cầu thủ của Newcastle và chính Casemiro đã chọn Guimaraes làm người kế nhiệm mình tại Old Trafford. Newcastle được cho là đang đàm phán hợp đồng mới với cả hai cầu thủ, nhưng chưa có thỏa thuận gia hạn nào được hoàn tất.

Nếu Guimaraes và Tonali hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Old Trafford tại Premier League, HLV trưởng sẽ phải đối mặt với thách thức trong việc xác định lại đội hình tuyến giữa. Trước đây, đội trưởng Bruno Fernandes từng được nhắc đến trong các tin đồn chuyển nhượng, nhưng MU đang lên kế hoạch đàm phán để đề nghị tiền vệ người Bồ Đào Nha gia hạn hợp đồng nhằm ngăn chặn các đội bóng khác muốn chiêu mộ anh.

Cầu thủ trẻ triển vọng Kobbie Mainoo của học viện đào tạo trẻ tưởng chừng sẽ bị cho mượn dưới thời Amorim nhưng đã tìm lại được thành công sau khi Carrick được bổ nhiệm. Mainoo vẫn chưa nhận được hợp đồng mới nhưng được biết MU đang đàm phán để gia hạn hợp đồng của anh sau năm 2027.

Hàng tiền vệ trung tâm không phải là sự thay đổi duy nhất được dự đoán trong mùa hè này, khi Manchester United đang rất muốn chiêu mộ tiền vệ cánh trái Yan Diomande từ RB Leipzig. Cầu thủ 19 tuổi này nằm trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng của MU, cùng với Paris Saint-Germain và một số đội bóng Premier League khác cũng đang thể hiện sự quan tâm đến tài năng trẻ đến từ Bundesliga.

Diomande đã có 16 pha kiến ​​tạo bàn thắng cho đến nay trong mùa giải này và RB Leipzig có khả năng sẽ bán anh vào mùa hè. Marcus Rashford hiện đang được cho mượn tại Barcelona và sẽ rời đội bóng thời thơ ấu của mình vĩnh viễn để tìm kiếm cơ hội mới ở Tây Ban Nha.

Diomande được xem là mảnh ghép để hoàn tất đội hình trong mơ của MU mùa giải tới. ẢNH: Selim Sudheimer

Điều này khiến MU thiếu hụt nhân sự ở cánh trái, khi Matheus Cunha, Patrick Dorgu và thậm chí cả Bryan Mbeumo hiện đang phải chơi ở vị trí này. Sau khi giải quyết được vấn đề tiền vệ cánh trái và tiền vệ trung tâm, MU có thể dốc toàn lực chiêu mộ thêm một tiền đạo nữa để cạnh tranh với Benjamin Sesko đang có phong độ cao.

Tuyển thủ Slovenia đã nhanh chóng hòa nhập dưới thời Carrick, ghi bảy bàn trong tám trận gần nhất. MU sẽ cần được tăng cường lực lượng ở mùa giải tới, khi đội nhiều khả năng có suất dự Champions League mùa tới và mong muốn tiến xa hơn ở các giải đấu quốc nội so với mùa giải này.

Rasmus Hojlund có thể trở lại MU từ hợp đồng cho mượn tại Napoli để hỗ trợ Sesko sau khi có phong độ khá tốt ở Ý. Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace đã được nhắc đến vào tháng Giêng, với thông tin cho rằng tiền đạo này "hy vọng" thương vụ chuyển đến MU sẽ thành hiện thực.

Đội hình trong mơ của MU cho mùa giải 2026 - 2027 (theo Mirror): Lammens; Dorgu, Maguire, Martinez, Dalot; Tonali, Guimaraes, Bruno Fernandes; Diomande, Sesko, Mbeumo.

Dự bị: Bayindir, Shaw, Mainoo, Diallo, Cunha, Mateta, Hojlund.