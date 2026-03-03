Tình hình của Pep Guardiola tại Man City giống như Sir Alex Ferguson 03/03/2026 07:29

Man City đang nỗ lực bám đuổi Arsenal trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League và một danh hiệu nữa có thể đặt ra câu hỏi về bước đi tiếp theo của HLV Pep Guardiola tại Etihad. Tình hình của Pep Guardiola giống như Sir Alex Ferguson, tờ Mirror (Anh) bình luận.

Pep Guardiola được dự đoán sẽ kết thúc sự nghiệp tại Man City trong vinh quang rực rỡ nếu giành chức vô địch Premier League mùa này, giống như Sir Alex Ferguson đã làm trong những năm tháng cuối cùng dẫn dắt Manchester United.

Manchester City hiện đang kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm sau chiến thắng trước Leeds, nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu. Đội bóng của Pep Guardiola tiếp tục gây áp lực lên đội đầu bảng Arsenal. Trong những năm gần đây, Man City có lịch sử bám đuổi đội bóng của Mikel Arteta và đang hướng tới lần thứ ba làm được điều đó trong bốn mùa giải. Pep Guardiola cùng Man City 2 lần vượt qua Arsenal đã giành được danh hiệu Premier League và kinh nghiệm đó được xem là một lợi thế thực sự.

Pep Guardiola sẽ chia tay Man City nếu vô địch Premier League mùa này, giống như Sir Alex Ferguson từng làm ở MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong khi đó, Arsenal đang cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn và dù sở hữu một đội hình xuất sắc, nhưng rất ít cầu thủ của họ từng vô địch Premier League trước đây. Cựu thủ môn Shay Given cho rằng Guardiola có thể sẽ giải nghệ tại Etihad nếu ông giành thêm một danh hiệu nữa, đồng thời so sánh với cách Sir Alex Ferguson kết thúc sự nghiệp sau chức vô địch Premier League năm 2013 cùng MU.

Shay Given chia sẻ với Premier League Productions: "Họ (Arsenal) có lẽ sở hữu đội hình mạnh hơn vì dường như họ có hai hoặc ba cầu thủ cho mỗi vị trí. Nhưng Pep Guardiola đã có một phát biểu thú vị trong buổi họp báo hôm thứ Sáu tuần trước, ông ấy nói Mikel Arteta (HLV của Arsenal) cần làm gì để giành được chiếc cúp, "Tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết phải làm gì", bởi vì chính ông ấy cũng đang nhắm đến chiếc cúp đó.

Thật tuyệt vời, đội nào thắng tất cả các trận còn lại sẽ vô địch Ngoại hạng Anh, đơn giản vậy thôi. Man City đang rất cạnh tranh và tôi nghiêng về phía Man City hơn. Tôi thấy họ đã từng ở vị trí đó trước đây và Pep Guardiola muốn giành lại chức vô địch, giống như khi Fergie rời MU vậy.

Tôi có cảm giác Pep Guardiola có thể sẽ ra đi nếu giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này vì ông ấy đã xây dựng lại đội bóng và đây là cơ hội cho người khác đến thay thế, nhưng chắc chắn ông ấy muốn ra đi trong vinh quang".

Pep Guardiola và Man City đã liên tục cải tổ đội hình trong 18 tháng qua, chuẩn bị cho giai đoạn hậu thời HLV người Tây Ban Nha. Marc Guehi, Tijjani Reijnders, Gianluigi Donnarumma và Antoine Semenyo mới được Man City chiêu mộ. Những cầu thủ như Erling Haaland và Ruben Dias cũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, hoặc sắp bước vào giai đoạn đó.