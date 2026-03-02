Mourinho ra tuyên bố đanh thép sau vụ bê bối lớn 02/03/2026 14:06

HLV Jose Mourinho ra tuyên bố đanh thép trong vụ bê bối phân biệt chủng tộc của Vinicius Jr, HLV người Bồ Đào Nha của Benfica tuyên bố sẽ không bao giờ chọn Gianluca Prestianni vào đội hình nữa nếu cầu thủ này có tội.

Jose Mourinho khẳng định sẽ đuổi Gianluca Prestianni khỏi Benfica nếu phát hiện cầu thủ này có hành vi phân biệt chủng tộc với Vinicius Junior của Real Madrid. Prestianni đang bị điều tra về những cáo buộc do Vinicius Jr đưa ra hồi tháng trước trong trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa Real Madrid và Benfica.

Mourinho bị chỉ trích vì phản ứng của mình, khi ông tuyên bố Vinicius Jr. kích động đối thủ và từ chối chỉ trích Prestianni. Nhưng giờ đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có một sự thay đổi lớn về quan điểm đối với cầu thủ chạy cánh 20 tuổi của mình.

Jose Mourinho tuyên bố: "Nếu cầu thủ của tôi không tôn trọng những nguyên tắc này, vốn là nguyên tắc của tôi và của Benfica, thì sự nghiệp của cầu thủ đó dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho và tại CLB Benfica sẽ chấm dứt. Tôi không phải là học giả, nhưng tôi cũng không phải là người thiếu hiểu biết. Nguyên tắc suy đoán vô tội là một quyền con người, phải không?

Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Nếu cầu thủ đó thực sự có tội, tôi sẽ không bao giờ nhìn nhận anh ta như trước nữa, và với tôi, mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng tôi phải thêm rất nhiều điều kiện "nếu" vào trước nó".

Mourinho ra tuyên bố đanh thép không chấp nhận hành vi phân biệt chủng tộc. ẢNH: UEFA

Đây là một sự thay đổi mạnh mẽ so với thái độ mà Jose Mourinho thể hiện hồi tháng trước sau khi chứng kiến ​​đội bóng của mình thua Real Madrid 0-1 sau bàn thắng rất đẹp của Vinicius - một trận đấu mà ông đã nhận thẻ đỏ.

Trước đó, Mourinho nói với Amazon Prime Video Sport: "Những tài năng này có thể làm được những điều tuyệt vời, nhưng thật không may là cậu ấy (Vinicius Junior) đã không chỉ vui mừng khi ghi được bàn thắng ngoạn mục đó. Khi bạn ghi được một bàn thắng như vậy, bạn nên ăn mừng một cách tôn trọng (Mourinho chỉ trích Vinicius ăn mừng bàn thắng quá khích)".

Sau câu trả lời đó, Mourinho được hỏi liệu ông có tin rằng ngôi sao của Real Madrid Vinicius đã kích động đám đông hay không, và ông trả lời: "Vâng. Tôi tin là vậy. Rồi những lời qua tiếng lại giữa Gianluca Prestianni và Vinicius, tôi muốn được đứng ngoài cuộc".

Nói rõ hơn, Jose Mourinho, 63 tuổi tuyên bố rằng Benfica không bao giờ là một CLB phân biệt chủng tộc vì cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của họ là người da đen - ám chỉ huyền thoại người Bồ Đào Nha Eusebio. Ông cũng dường như đặt câu hỏi về hành động của Vinicius Jr dựa trên cơ sở rằng anh ta cũng từng là mục tiêu của những lời lăng mạ trong các trận đấu khác.

Mourinho nói, "Tôi đã nhìn thấy hai điều hoàn toàn khác nhau. Tôi muốn được độc lập và tôi không bình luận gì về chuyện đó. Tôi đã nói với cậu ấy (Vinicius) chính xác như vậy. Tôi đã nói với Vinicius rằng, khi ghi được một bàn thắng như thế, anh chỉ cần ăn mừng rồi đi về. Khi Vinicius tranh cãi về vấn đề phân biệt chủng tộc, tôi đã nói với cậu ấy rằng người vĩ đại nhất trong lịch sử của CLB này toàn người da đen.

CLB này, điều tồi tệ nhất mà nó thể hiện, là phân biệt chủng tộc. Họ (Vinicius Jr và Prestianni) đã nói với tôi những điều khác nhau. Nhưng tôi không tin vào điều nào cả. Tôi muốn là một người độc lập. Có điều gì đó không ổn vì chuyện này xảy ra ở mọi sân vận động. Ở bất kỳ sân vận động nào Vinicius thi đấu, chuyện gì đó luôn xảy ra. Nghe này, tôi nói đó là 50 phút bóng đá hay. Tôi tin rằng hàng triệu người trên khắp thế giới đang xem - một bàn thắng điên rồ và sau đó trận đấu kết thúc".

Sau khi bình luận về cuộc phỏng vấn sau trận đấu của Mourinho, các chuyên gia của Amazon Prime Video Sport là Wayne Rooney, Clarence Seedorf và Theo Walcott đều bày tỏ sự không hài lòng về những lời phát biểu của HLV Benfica.

Bản thân Mourinho cũng nhận thẻ đỏ trong trận đấu. ẢNH: EPA

"Nghe này, Jose Mourinho đang cố gắng giữ vững lập trường của mình, nhưng tôi nghĩ những gì ông ấy nói về Vinicius ở mọi sân vận động là rất không công bằng", huyền thoại của Manchester United Rooney nói, "Ông ấy nói theo cách khiến mọi người tự đưa ra kết luận của riêng mình. Tôi nghĩ điều đó hơi thiếu công bằng".

Huyền thoại bóng đá Hà Lan Seedorf cũng bày tỏ những cảm xúc tương tự và nói thêm: "Tôi vô cùng kính trọng Jose Mourinho với tư cách là một HLV và một con người. Tôi nghĩ Mourinho vẫn còn đang xúc động nhưng ông ấy đã mắc một sai lầm lớn. Ngày nay, người ta dùng điều này để biện minh cho hành vi phân biệt chủng tộc.

Tôi không nói đó là trường hợp xảy ra hôm nay, nhưng Mourinho đã làm nhiều hơn là chỉ đề cập đến hôm nay. Ông ấy nói rằng bất cứ nơi nào Vinicius đến, những chuyện như vậy đều xảy ra. Thực chất, ông ấy đang ngụ ý rằng việc Vinicius khiêu khích bạn dẫn đến những lời lẽ lăng mạ và phân biệt chủng tộc là chấp nhận được.

Và tôi nghĩ điều đó là rất sai trái. Tôi nghĩ Mourinho nói đúng khi cho rằng ông ấy không biết ai đang nói sự thật, sẽ có một cuộc điều tra về vấn đề đó, nhưng tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta không bao giờ nên biện minh cho hành vi phân biệt chủng tộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Cùng chung quan điểm với các đồng nghiệp, cựu danh thủ của Arsenal Theo Walcott gọi quan điểm của Mourinho là "đáng thất vọng". Walcott nói, "Tôi thấy thất vọng. Tôi khá bình tĩnh, điềm đạm, tôi không phải là người dễ nổi nóng nhưng mà này - tôi yêu mến Mourinho, tôi thích nghe ông ấy nói và tất cả những gì ông ấy đã làm trong bóng đá - nhưng tôi nghĩ ông ấy đã đưa ra những quyết định sai lầm trong trường hợp này.

Jose Mourinho vẫn còn hơi xúc động và đó là thời điểm duy nhất chúng ta không nên nghe ông ấy nói tối nay. Tốt nhất là ông ấy không nên xuất hiện trước ống kính. Thật đáng thất vọng".

Vinicius Jr đã đưa ra tuyên bố riêng của mình sau vụ việc trên sân, trong đó anh gọi những kẻ phân biệt chủng tộc là "những kẻ hèn nhát". "Họ cần phải nhét áo vào miệng để... "Hãy cho thấy họ yếu đuối đến mức nào," lời tuyên bố của Vinicius bắt đầu, "Nhưng họ được những người khác bảo vệ, những người về mặt lý thuyết có nghĩa vụ phải trừng phạt họ.

Không có gì mới mẻ trong cuộc sống của tôi hay của cả đội. Tôi nhận thẻ vàng vì ăn mừng bàn thắng. Tôi vẫn không hiểu tại sao. Mặt khác, đó chỉ là một quy trình được thực hiện kém hiệu quả và không mang lại lợi ích gì. Tôi không thích xuất hiện trong những tình huống như thế này, đặc biệt là sau một chiến thắng lớn và khi mà các tiêu đề báo chí đáng lẽ phải nói về Real Madrid, nhưng điều đó là cần thiết".

Mourinhon nói chuyện với Vinicius ngay trên sân. ẢNH: EPA

Kylian Mbappe của Real Madrid là một trong những người tỏ ra vô cùng tức giận bởi và bày tỏ sự ủng hộ Vinicius. Trent Alexander-Arnold của Real Madrid đã gọi những cảnh tượng đó là "ghê tởm" sau trận đấu.

"Tôi không thể bình luận nhiều về vấn đề này vì có lẽ đang có một cuộc điều tra đang diễn ra… nhưng tôi nghĩ những gì đã xảy ra tối nay là một sự ô nhục đối với bóng đá," cầu thủ quốc tế người Anh Trent Alexander-Arnold cho biết, "Điều này đã làm lu mờ màn trình diễn của chúng tôi, đặc biệt là sau một bàn thắng tuyệt vời như vậy.

Vinicius đã từng phải chịu đựng điều này vài lần trong sự nghiệp của mình và việc nó xảy ra tối nay và phá hỏng đêm nay của chúng tôi là một sự ô nhục, một sự ô nhục đối với bóng đá, vì điều đó trong xã hội là thật kinh tởm".