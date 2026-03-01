Iran rút khỏi World Cup 2026, lộ diện đội thay thế 01/03/2026 13:19

(PLO)- Từ tác động của cuộc xung đột Mỹ-Iran đến World Cup 2026, dưới đây là các phương án thay thế theo quy định của FIFA nếu Iran rút khỏi World Cup 2026.

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đang leo thang và hiện đang phủ bóng lên công tác chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada khi Iran rút khỏi World Cup 2026 là khả năng lớn có thể xảy ra. Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong những tuần gần đây, đặc biệt là sau khi Iran nằm trong danh sách 39 quốc gia bị ảnh hưởng bởi việc mở rộng chính sách cấm đi lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tình hình trở nên phức tạp hơn sau các cuộc tấn công quân sự do Mỹ phát động nhắm vào Iran trong một chiến dịch được gọi là "chiến dịch tác chiến quy mô lớn". Các cuộc tấn công phối hợp của Israel và Mỹ nhắm vào nhiều mục tiêu ở Iran, bao gồm cả Tehran. Diễn biến này đã làm dấy lên những đồn đoán về việc Iran có thể tẩy chay World Cup 2026, giải đấu chỉ còn hơn 100 ngày nữa là diễn ra.

Mặc dù các cầu thủ và đại biểu chính thức của Iran dự kiến ​​sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh vào Mỹ dự World Cup, nhưng vấn đề thị thực nhìn chung vẫn là một mối lo ngại. Đầu năm nay, các quan chức Iran thậm chí còn đe dọa tẩy chay lễ bốc thăm World Cup tại Washington, DC, trước khi cuối cùng vẫn tham dự.

Khả năng Iran rút khỏi World Cup 2026 là rất cao. ẢNH: AFP

Nếu Iran rút lui, FIFA sẽ làm gì?

Iran đã giành được vé tham dự World Cup 2026 vào tháng 3 năm ngoái sau khi đứng đầu bảng A ở vòng loại khu vực châu Á. Đây là lần thứ bảy họ góp mặt tại giải đấu bốn năm một lần này.

Trong lễ bốc thăm, Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand, tất cả các trận đấu vòng bảng dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Mỹ. Tác động của những diễn biến chính trị gần đây đối với sự tham gia của Iran vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, quy định của giải đấu đã nêu rõ các trường hợp một đội có thể rút lui hoặc không thể tham gia.

Trong luật lệ, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nêu rõ rằng trong những trường hợp như vậy, đội bóng liên quan sẽ được thay thế "bởi một đội tham gia thay thế được chỉ định, thường là đội á quân trực tiếp của vòng play-off vòng loại liên quan hoặc đội có thứ hạng FIFA cao nhất chưa đủ điều kiện tham dự từ liên đoàn (ở đây là liên đoàn bóng đá châu Á)".

Quy định cũng nêu rõ: "Nếu không thể thay thế (do vấn đề thời gian, visa hoặc đi lại), suất tham dự có thể được dành cho đội thay thế với lịch trình được giữ nguyên; hoặc trong trường hợp ngoại lệ, việc sắp xếp có thể được điều chỉnh."

2. Ứng viên thay thế

Trong kịch bản này, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể sẽ được hưởng lợi. UAE là đội bóng chưa đủ điều kiện tham dự World Cup 2026 có thứ hạng FIFA cao nhất châu Á, và trước đó đã tiến vào vòng play-off World Cup gặp Iraq.

Tuy nhiên, UAE đã thua Iraq với tổng tỷ số 2-3, qua đó giúp Iraq giành quyền tiến vào vòng play-off liên lục địa dự kiến ​​diễn ra vào ngày 31-3 gặp Bolivia hoặc Suriname.

Một phương án khác có thể được xem xét là Iraq sẽ trực tiếp thế chỗ Iran ở bảng G, trong khi UAE sẽ thay thế Iraq ở vòng play-off liên lục địa như một con đường khác để tiến vào vòng chung kết World Cup 2026

UAE hoặc Iraq sẽ thay thế nếu Iran rút lui khỏi World Cup 2026. ẢNH AFP

3. Lập trường của FIFA

Trong cuộc họp của Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) tại xứ Wales, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom đã được hỏi về tác động của việc leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran đối với World Cup.

"Sáng nay tôi cũng đọc tin tức giống như các bạn. Hôm nay chúng tôi có cuộc họp (Đại hội đồng cổ đông thường niên), và còn quá sớm để bình luận chi tiết. Tuy nhiên, tất nhiên chúng tôi sẽ theo dõi sát sao các diễn biến trên toàn thế giới", ông Grafstrom nói, "Chúng tôi đã tổ chức lễ bốc thăm cuối cùng tại Washington với sự tham gia của tất cả các đội.

Và tất nhiên trọng tâm của chúng tôi là tổ chức một kỳ World Cup an toàn với sự tham gia của tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc như thường lệ với ba chính phủ (nước chủ nhà), như chúng tôi vẫn luôn làm trong mọi tình huống. Mọi người sẽ được an toàn".