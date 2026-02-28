Kinh hoàng phút 88: Messi suýt đổ gục vì fan quá khích lao vào sân 28/02/2026 12:10

(PLO)- Lionel Messi đã trải qua khoảnh khắc thót tim khi suýt ngã sõng soài trước sự vây ráp của cổ động viên cuồng nhiệt trong trận giao hữu giữa Inter Miami và Independiente del Valle tại Puerto Rico.

Ở trận đấu thuộc kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2026, Inter Miami giành chiến thắng 2-1 trước đại diện Ecuador nhờ các pha lập công của Santiago Morales và Messi. Siêu sao người Argentina được tung vào sân ở hiệp hai và nhanh chóng tạo dấu ấn bằng bàn thắng quan trọng.

Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm phút 88, trận đấu bất ngờ bị gián đoạn bởi tình huống hỗn loạn. Hai khán giả, trong đó có một người mặc áo Barcelona, vượt qua hàng rào an ninh để tiếp cận Messi xin chụp ảnh và chữ ký.

Cổ động viên quá khích lao xuống sân tiếp cận M10. Ảnh: EPA.

Khi mọi chuyện chưa kịp lắng xuống, một thanh niên cởi trần tiếp tục lao vào sân với tốc độ cao. Lực lượng bảo vệ phản ứng chậm chạp, để người này tiếp cận M10 trong lúc anh đang ký tặng người hâm mộ.

Cú va chạm bất ngờ từ phía sau khiến Messi mất thăng bằng. Khi nhân viên an ninh khống chế thanh niên quá khích, anh ta vẫn bám chặt lấy tiền đạo người Argentina, kéo theo nguy cơ khiến cả hai cùng ngã. Messi khuỵu xuống trong tích tắc, gương mặt lộ rõ sự bực bội trước khi đứng dậy chỉnh lại trang phục và rời khỏi khu vực náo loạn.

Ngôi sao của Inter Miami ghi 1 bàn thắng vào lưới Independiente. Ảnh: EPA.

Sự cố làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an toàn cho các ngôi sao lớn, đặc biệt là Messi, người luôn thu hút sự chú ý đặc biệt mỗi khi xuất hiện. Sau trận, Inter Miami tiếp tục hành trình chuẩn bị cho mùa giải mới, trong bối cảnh họ đang đứng thứ 14 khu vực miền Đông MLS sau thất bại 0-3 trước Los Angeles FC ở vòng mở màn.