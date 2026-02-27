Ronaldo làm ông chủ 27/02/2026 14:03

(PLO)-Ngày treo giày cũng sắp diễn ra, Ronaldo đã chuẩn bị cho bước đi tiếp theo sau khi giải nghệ là làm ông chủ đội bóng.

Ngôi sao của Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha đã mua 25% cổ phần CLB Almeria đang đá giải Segunda Division (hạnh nhì Tây Ban Nha). Ronaldo làm ông chủ một CLB bóng đá.

Đội bóng vùng Andalusia hiện đang thuộc tỉ phú Mohamed Al Khereiji của tập đoàn truyền thông Saudi Arabia. CLB Almeria từng trải qua nhiều lần thay tên đổi họ này cuối mùa 2023-2024 rớt hạng từ La Liga.

Hiện Almeria đang thứ 3 giải hạng nhì Tây Ban Nha nhiều hy vọng quay lại La Liga.

Việc Ronaldo sở hữu 25% cổ phần CLB này được xem là tín hiệu tốt đẹp để làm nền tảng cho CLB phát triển và sẽ tiếp tục thu hút các cổ đông chiến lược lớn khác nhằm đưa đội trở thành thế lực của bóng đá Tây Ban Nha.

Ronaldo đầu tư vào CLB vùng Andalusia này thông qua Công ty thể thao Ronaldo.

UD Almeria thành lập năm 1989 có sân nhà là Power House có sức chứa rất khiêm tốn 15.274 chỗ ngồi. Năm 2021, CLB đổi tên thành Union Deportiva Almenia là sự hợp nhất từ Polideportivo Almenia và Almeria CF.

Cuối mùa 2023-2024 CLB chơi ở La Liga rồi rớt hạng nhì cho đến hôm nay.

Almeria từng đào tạo ra nhiều cầu thủ tài năng như tuyển thủ Uruguay Darwin Nunez từng khoác áo Liverpool.

Mục tiêu của Almeria mùa 2025-2026 này là trở lại La Liga.

Khi quyết định mở hầu bao để mua 25% cổ phần của Almeria, Ronaldo nói: “UD Almeria là CLB có nền tảng tốt và có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai. Tôi đang nghiên cứu để trong tương lai tôi sẽ vạch ra những chiến lược phát triển đào tạo trẻ và phát triển CLB”.

Ronaldo cũng nói rằng, với Almeria, anh sẽ phát triển bóng đá và kinh tế bóng đá.

Nhiều ngôi sao thế giới đã là cổ đông lớn trong các CLB như Messi, Suarez, Mbappe..., nay đến Ronaldo.

Ronaldo tập làm ông chủ ở tuổi 41 khi ngày giã từ quần đùi áo số là không còn xa.