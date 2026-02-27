Phiên điều trần của CAS Tòa án định đoạt số phận 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 27/02/2026 11:55

(PLO)- Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận hội đồng trọng tài đã chính thức bước vào giai đoạn nghị án sau phiên điều trần liên quan đến vụ kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi ở làng bóng Đông Nam Á.

Theo thông tin từ người phát ngôn của CAS chia sẻ với Timesport, phiên điều trần 7 cầu thủ nhập tịch đã kết thúc trong ngày 26-2 theo giờ châu Âu, nhưng quyết định cuối cùng sẽ chưa thể công bố ngay lập tức vì hội đồng cần thêm thời gian xem xét toàn bộ hồ sơ do các bên cung cấp.

Đại diện CAS cho biết sau khi hoàn tất phần tranh tụng, hội đồng trọng tài sẽ tiến hành thảo luận nội bộ trước khi đưa ra kết luận. Phán quyết rút gọn, tức quyết định không kèm phần lập luận chi tiết, dự kiến được công bố vào tuần tới. Văn bản đầy đủ giải thích cơ sở pháp lý sẽ được ban hành sau đó và có khả năng xuất hiện trên trang web chính thức của CAS, trừ khi một trong các bên yêu cầu giữ kín.

Vụ việc bắt nguồn từ đầu năm 2025, khi FAM gửi hồ sơ lên FIFA nhằm xin công nhận tư cách thi đấu cho 7 ngoại binh nhập tịch được cho là có nguồn gốc Malaysia. Danh sách này gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca. Ban đầu, FIFA chấp thuận dựa trên các giấy khai sinh được trình nộp, vốn được xem là bằng chứng về mối liên hệ huyết thống với Malaysia.

CAS ra phán quyết cho FAM và các ngoại binh nhập tịch Malaysia vào tuần tới. Ảnh: TNST.

Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, những nghi vấn xuất hiện. Một số nguồn tin cho rằng giấy tờ mà các cầu thủ sử dụng có dấu hiệu bị làm giả, đồng thời đặt câu hỏi về thời điểm họ thực sự đến Malaysia.

Có thông tin cho thấy vài người trong số này chỉ mới đặt chân tới quốc gia Đông Nam Á không lâu trước khi khoác áo đội tuyển quốc gia, làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp lệ của quá trình nhập tịch.

Trước áp lực dư luận và các khiếu nại chính thức, FIFA mở thủ tục kỷ luật và chuyển hồ sơ lên Ủy ban Kỷ luật vào tháng 9-2025. Ngày 25-9 cùng năm, cơ quan này kết luận FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ quy tắc kỷ luật. Liên đoàn bị phạt tổng cộng 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,84 tỷ VND). Bên cạnh đó, mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và chịu án đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Bóng đá Malaysia vẫn hồi hộp chờ quyết định cuối cùng từ Tòa án. Ảnh: TNST.

FAM không chấp nhận quyết định này và lập tức kháng cáo. Thế nhưng vào tháng 11, Ủy ban Kháng cáo của FIFA giữ nguyên án phạt, khẳng định rằng liên đoàn và các cầu thủ đã dựa vào giấy khai sinh giả mạo để xin công nhận tư cách thi đấu. Không còn lựa chọn nào khác, FAM đưa vụ việc lên CAS với hy vọng lật ngược tình thế.

Đến tháng 1-2026, CAS ra quyết định tạm thời đình chỉ hiệu lực các án cấm, cho phép 7 cầu thủ nhập tịch chưa phải thi hành án trong lúc chờ phiên điều trần đầy đủ. Quyết định này khiến dư luận Malaysia phần nào thở phào, nhưng cũng làm tăng thêm sự chờ đợi về kết quả cuối cùng.

Giờ đây, phán quyết sắp tới có thể ảnh hưởng sâu rộng đến uy tín của FAM, sự nghiệp của 7 cầu thủ và cả hình ảnh bóng đá Malaysia trên trường quốc tế. Nếu án phạt được giữ nguyên, đây là đòn cảnh cáo mạnh vào tham vọng xây dựng đội tuyển bằng nguồn lực nhập tịch. Ngược lại, nếu CAS chấp nhận kháng cáo, cục diện có thể thay đổi hoàn toàn.