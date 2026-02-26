World Cup 2026, căng đấy Chủ tịch FIFA! 26/02/2026 14:19

(PLO)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trấn an dư luận toàn cầu về nạn bạo lực tại Mexico, một trong 3 nước chủ nhà World Cup, nhưng trông có vẻ rất chông chênh.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trấn an dư luận toàn thế giới những ngày qua khi bộc phát nạn bạo động chết người ở Mexico, trong khi chỉ còn chưa tới 3 tháng nữa sẽ diễn ra khai mạc vòng chung kết World Cup 2026 tại Mexico City.

Mặt khác vào tháng 3 tới, Mexico cũng là nơi diễn ra vòng Play off liên khu vực của World Cup 2026 xác định những tấm vé cuối cùng tham dự.

Chiếc xe buýt công cộng bị đốt phá. Ảnh: Bola.

Tình hình bạo động bùng phát sau khi trùm ma túy Nemesio Oseguero có biệt danh “El Mencho” bị quân đội Mexico vây ráp và bắn chết. Việc El Mencho bị bắn chết đã dấy lên làn sóng trả đũa của các băng nhóm ma túy khét tiếng dưới trướng của El Mencho.

Từ ngày quân đội Mexico phát động chiến dịch tấn công các băng đảng ma túy, đã có 74 người chết của các bên. Tình hình đập phá, đốt nhà cửa và xe cộ đã diễn ra. Nhiều nơi nhạy cảm trong đó gồm Mexico City vắng bóng người. Dân tình rất hạn chế ra đường, sợ “tên bay đạn lạc” giữa các bên đụng độ nhau.

Sặc mùi súng ống tại sân bay quốc tế Mexico City. Ảnh: Bola.

Trước tình hình như vậy, Chủ tịch FIFA đã tổ chức họp báo và ông khẳng định: “Mọi người hoàn toàn yên tâm với World Cup 2026 với 13 trận diễn ra ở Mexico, trong đó có trận khai mạc tại Mexico City”.

Tuy nhiên, sự trả đũa của các băng nhóm là rất đáng lo ngại. Bởi cách tiến hành bắn phá của chúng rất tàn nhẫn và không chừa cho sự nhân đạo nào cả.

Đã có nhiều nguồn tin có ý hoài nghi sự tự tin thái quá của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Bởi tất cả những lời hứa của người đứng đầu FIFA cũng thông qua phía nhà nước Mexico. Và thực tế cho thấy cả đất nước Mexico đang hỗn loạn.

World Cup 2026, có quá nhiều bất ổn, từ Mexico đến Mỹ. Giới hâm mộ than phiền chuyện vé quá cao, và người sở hữu vé ở các nước chưa chắc vào được Mỹ xem World Cup do nước này siết chặt nhập cư. Nay lại đến Mexico đang tràn lan bạo lực khi nhà nước trấn áp các băng nhóm lại gặp phải sự trả đũa khắp nơi bằng súng đạn.