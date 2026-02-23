World Cup 2026: Mexico là chủ nhà duy nhất có lợi thế thực sự 23/02/2026 07:29

(PLO)- Niềm đam mê của người Mexico sẽ được thể hiện trọn vẹn tại World Cup 2026, nhưng vẫn có những vấn đề trong và ngoài sân cỏ khi quốc gia này chuẩn bị đăng cai 13 trận đấu.

Nếu bạn muốn trải nghiệm một kỳ World Cup 2026 đúng nghĩa vào mùa hè này, hãy quên Mỹ đi và hướng về phía nam biên giới. Mặc dù Mỹ đăng cai phần lớn các trận đấu, bạn có thể không hề nhận ra sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đang diễn ra ở đây, trong khi bóng đá cũng không phải là môn thể thao số một ở Canada. Mexico là quốc gia duy nhất trong ba nước đồng đăng cai World Cup mà bóng đá thống trị nền thể thao của mình.

Mặc dù chỉ có 13 trận đấu được tổ chức tại ba thành phố tại Mexico, bạn sẽ không thể thoát khỏi cơn sốt World Cup 2026 một khi các trận đấu bắt đầu. Andre Villarreal và Christian Galvan là người Mỹ gốc Mexico sinh ra tại Mỹ, nhưng họ lại ủng hộ đội tuyển Mexico. Đây là bóng đá, chứ không phải bóng đá kiểu Mỹ (soccer). Những người hâm mộ cuồng nhiệt của Mexico này điều hành kênh YouTube Futbol Asada bằng tiếng Anh, chuyên đưa tin về các hoạt động của đội tuyển quốc gia.

"Chúng tôi là người Mỹ gốc Mexico nhưng chúng tôi lớn lên với tình yêu dành cho đội tuyển quốc gia Mexico ngay từ những ngày đầu tiên", Andre nói từ Guadalajara, một trong ba thành phố đăng cai giải đấu, "Người Mỹ không thực sự đam mê môn thể thao này như người Mexico.

Fan Mexico được đánh giá là khá thất thường. ẢNH: Aryanna Frank

Theo tôi, đội tuyển quốc gia Mỹ không có lợi thế sân nhà như Mexico. Xét về bầu không khí, các trận đấu ở Mexico sẽ mang đậm chất World Cup hơn. Theo tôi, Mexico sẽ là quốc gia tốt nhất để đăng cai World Cup 2026".

Bạn phải ở một độ tuổi nhất định mới nhớ được các World Cup năm 1970 và 1986 đều được tổ chức tại Mexico. Vậy thì người hâm mộ nước ngoài đến xem World Cup 2026 ở Mexico có thể kỳ vọng gì?

Andre nói: "Hãy chuẩn bị tinh thần cho nhiều bữa tiệc và không khí vui vẻ. Người dân Mexico luôn đối xử rất tốt với người hâm mộ khác". Christian chỉ ra: "Guadalajara thực sự là thủ đô của nhạc mariachi và rượu tequila trên thế giới, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để được thưởng thức những điều đó suốt cả ngày, mỗi ngày".

"Chưa hoàn toàn sẵn sàng"

Vậy là người hâm mộ đã sẵn sàng, nhưng cơ sở hạ tầng của Mexico thì sao? Tổ chức các trận đấu tại ba sân vận động nghe có vẻ không phải là một việc quá khó khăn, nhưng Andre vẫn chưa tin tưởng.

Công tác cải tạo vẫn đang tiếp diễn tại sân vận động huyền thoại Azteca (ảnh chụp tháng 1). Ảnh: Hector Vivas

"Thành thật mà nói, không", Andre thừa nhận, "Tôi không nghĩ Mexico đã sẵn sàng. Không phải là họ hoàn toàn không sẵn sàng và nên hủy bỏ, nhưng ở Guadalajara này, họ vẫn đang sửa chữa một số con đường. Họ vẫn đang hoàn thiện hệ thống giao thông từ sân bay để việc tiếp cận sân vận động dễ dàng hơn.

Tại Thành phố Mexico, sân vận động Azteca đã được cải tạo trong hai đến ba năm qua. Công trình dự kiến ​​sẽ hoàn thành sớm thôi, nhưng họ cứ trì hoãn mãi. Mọi thứ không đến nỗi tệ, nhưng sân vận động vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng".

2. Triển vọng của Mexico

Một kỳ World Cup trên sân nhà là giấc mơ của nhiều người hâm mộ và một màn trình diễn ấn tượng sẽ biến đội hình của HLV Javier Aguirre thành những người hùng, nhưng sự lạc quan hiện tại không thực sự tràn đầy.

Mexico có lịch sử hoành tráng tại World Cup – họ chưa từng bỏ lỡ kỳ World Cup nào kể từ năm 1990 – nhưng họ thường chỉ vượt qua vòng bảng, không tiến xa hơn được bao nhiêu.

Tại kỳ World Cup trước, Mexico thậm chí còn không lọt vào vòng loại trực tiếp. Đó sẽ là một thảm họa hoàn toàn ở lần này, nhưng bảng đấu của họ có vẻ khá thuận lợi với đối thủ là Nam Phi, Hàn Quốc và một trong số Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Bắc Macedonia hoặc Ireland sau khi vòng play-off khu vực châu Âu kết thúc.

Mặc dù Mexico đã vô địch Gold Cup 2025, nhưng thành tích gần đây của họ tại các giải đấu lớn khác lại khá tệ. Ảnh: AFP

"Hai giải đấu lớn gần đây nhất (bao gồm cả Copa America 2024), Mexico thậm chí còn không vượt qua được vòng bảng", Andre nhận xét, không tính đến giải Gold Cup ít cạnh tranh hơn mà Mexico đã giành chức vô địch vào năm ngoái, "Điều đó hiếm khi xảy ra vì Mexico nổi tiếng là đội thường bị loại khỏi vòng bảng. Vì vậy, người hâm mộ khá tuyệt vọng, họ muốn thấy sự thay đổi.

Đội hình hiện tại của Mexico khá bình thường. Chúng ta có những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, nhưng họ không thực sự thể hiện được phong độ cao như ở CLB khi khoác áo đội tuyển quốc gia, ngoại trừ Raul Jimenez. Vẫn còn những trận đấu giao hữu chuẩn bị phía trước, nhưng hiện tại, người hâm mộ không quá lạc quan.

Tại World Cup 2026, chúng tôi muốn thấy đội tuyển Mexico giành được ít nhất một chiến thắng ở vòng loại trực tiếp. Được thi đấu trên sân nhà, theo tôi không nên có bất kỳ lý do bào chữa nào".

3. Lợi thế về độ cao

Nếu Mexico dẫn đầu vòng bảng, đó là chìa khóa cho họ hy vọng tiến sâu hơn. Nếu vượt qua vòng 32 đội, Mexico có thể gặp tuyển Anh ở vòng 16 đội World Cup 2026 tại Mexico City, nơi độ cao lớn sẽ có lợi cho đội chủ nhà.

Sân vận động Estadio Azteca nằm ở độ cao 2.200m so với mực nước biển. Ảnh: Daniel Cardenas/Anadolu

Christian giải thích: "Nếu chúng tôi thắng vòng bảng, chúng tôi sẽ thi đấu ở Thành phố Mexico cho vòng 32 đội và nếu chúng tôi thắng vòng đó, chúng tôi sẽ lại thi đấu ở Thành phố Mexico cho vòng 16 đội.

Theo kế hoạch, nếu Mexico đứng đầu bảng, Anh cũng đứng đầu bảng của họ và cả hai đều thắng ở vòng 32 đội, thì hai đội sẽ gặp nhau tại sân Azteca ở vòng 16. Nếu Mexico đứng thứ hai trong bảng, chúng tôi sẽ đến Los Angeles để đá vòng 32. Nếu chúng tôi đứng thứ ba và vẫn vượt qua vòng bảng, chúng tôi sẽ đến Houston.

Sẽ có lợi cho tất cả mọi người nếu Mexico tiến vào vòng tiếp theo với tư cách là đội nhất bảng. Thứ nhất, thi đấu tại Thành phố Mexico mang lại cho chúng tôi lợi thế lớn hơn nhiều. Thứ hai, vì lợi ích của World Cup 2026, bởi vì nếu Mexico không thi đấu tại sân Azteca, nơi có sức chứa gần 100.000 người hâm mộ, thì sân vận động này sẽ không được lấp đầy cho vòng 32 đội giữa các đội như Hàn Quốc và Scotland chẳng hạn, mặc dù tôi biết người hâm mộ Scotland rất thích đi cổ vũ".

Andre nói thêm: "Nếu Mexico thi đấu ở Los Angeles thì cũng giống như một trận sân nhà, nhưng nếu chúng tôi được chơi tại Thành phố Mexico sẽ là một thử thách lớn đối với các đội bóng đối thủ, ngay cả những quốc gia lớn như Tây Ban Nha và Pháp".

4. "Lợi ích cá nhân gây tổn hại đến đội tuyển quốc gia"

Một câu hỏi vẫn còn đó: tại sao một quốc gia cuồng bóng đá như Mexico lại chưa bao giờ tiến xa hơn vòng tứ kết ở một kỳ World Cup? Một giả thuyết xoay quanh lợi ích cá nhân ở cấp CLB.

Raul Jimenez của Fulham là một trong những cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Mexico. Ảnh: Omar Vega

Gần một nửa đội hình tuyển Mexico dự kiến ​​đang thi đấu ở châu Âu, bao gồm Jimenez của Fulham, tiền đạo Santiago Gimenez của Inter Milan, trung vệ Johan Vasquez của Genoa và tiền vệ triển vọng Obed Vargas, người mới gia nhập Atletico Madrid từ Seattle Sounders.

Christian nói: "Khoảng 10 đến 12 người đang chơi ở châu Âu và hầu hết trong số họ có thể sẽ đá chính, cùng với những người đá chính khác từ La Liga MX (giải vô địch Mexico). Vì vậy, chúng tôi có bốn hoặc năm cầu thủ đá chính đang chơi ở các giải đấu hàng đầu, sau đó chúng tôi có thêm những người chơi ở Hà Lan, Bỉ, Nga , Hy Lạp… Những cầu thủ của chúng tôi đang chơi ở đấu Mexico đều rất giỏi và có tiềm năng chơi ở châu Âu, nhưng đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác".

Vậy vấn đề là gì? Christian giải thích: "Mexico đang gặp phải một vấn đề lớn. Họ định giá cầu thủ quá cao, điều này khiến các đội bóng châu Âu không muốn mua. Cứ vài tháng một lần, các cầu thủ Mexico lại được liên hệ với các CLB châu Âu. Sẽ có những báo cáo về các lời đề nghị từ các CLB như Porto, PSV và Anderlecht – những đội bóng khá mạnh – nhưng các CLB Mexico luôn từ chối bán cầu thủ.

Họ thích bán cầu thủ trong cùng giải đấu hơn vì có thể thu về lợi nhuận gấp ba lần. Một đội bóng châu Âu sẽ đề nghị khoảng 4 triệu đô la - có lẽ là mức giá hợp lý vì thị trường Mexico chưa được chứng minh - nhưng sau đó họ sẽ bán cầu thủ đó trong La Liga MX với giá từ 12 đến 15 triệu đô la. Cầu thủ sau đó bị trì trệ vì cứ ở lại giải đấu trong nước. Điều này xảy ra quá thường xuyên".

Andre nói thêm: "Obed Vargas là người Mỹ gốc Mexico giống như chúng tôi và chưa từng chơi ở giải đấu Mexico. Anh ấy từng chơi ở MLS. Tôi tin chắc rằng nếu anh ấy chơi ở giải đấu Mexico, vụ chuyển nhượng đó sẽ không bao giờ xảy ra. Những vụ chuyển nhượng như vậy rất hiếm vì các CLB Mexico thường thích bán cầu thủ trong giải đấu của mình với giá cao hơn.

Đây không chỉ là lỗi của các CLB ở Mexico. Một số cầu thủ cảm thấy quá thoải mái khi chơi ở giải đấu Mexico và không đủ tham vọng để sang châu Âu. Và trong 10 năm qua, giải bóng đá Mexico đã loại bỏ hệ thống thăng hạng và xuống hạng, điều này đã làm giảm đáng kể chất lượng giải đấu và sự phát triển của cầu thủ.

Đã có nhiều vấn đề tích tụ, bao gồm cả việc đội tuyển quốc gia Mexico thi đấu không tốt. Mọi người đã trở nên chán nản, nhưng nếu Mexico thi đấu tốt ở World Cup 2026, fan sẽ lại quay trở lại. Người dân ở đây là như vậy đấy".

Christian nói đùa: "Người hâm mộ Mexico có lẽ là những người thất thường nhất. Nếu chúng ta thua một trận, thì đó là tận thế. Họ sẽ nói, "Đội này tệ quá, tôi thích CLB hơn đội tuyển quốc gia". Lần sau, đội thắng, họ lại trở thành những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất thế giới và cả nước như phát điên.

World Cup là giải đấu định hình di sản. Nếu họ có một kỳ World Cup thành công, họ sẽ được nhớ đến như những anh hùng. Nếu họ có một kỳ World Cup tồi tệ, họ sẽ bị nhớ đến với những ký ức rất xấu".