Iran kêu gọi FIFA loại Mỹ khỏi World Cup 14/03/2026 14:25

World Cup 2026 đang đối mặt với khủng hoảng do cuộc xung đột đang diễn ra giữa Iran và Mỹ, khi chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khai mạc. Đội tuyển bóng đá Iran vừa lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận rằng, ông vẫn chào đón Iran đến World Cup nhưng kêu gọi Iran không nên tham dự vì sự an toàn của họ.

World Cup mùa hè năm nay đang rơi vào khủng hoảng sau khi Mỹ - đồng chủ nhà của giải đấu cùng Mexico và Canada - và Israel tiến hành cuộc tấn công vào Iran hai tuần trước, giết chết nhà lãnh đạo tối cao của Iran.

Bộ trưởng Thể thao Iran hôm thứ Tư tuyên bố "trong bất kỳ hoàn cảnh nào" đội tuyển bóng đá nam Iran cũng không thể tham gia World Cup 2026, bất chấp việc Chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino khẳng định rằng ông Trump sẽ "hoan nghênh" Iran. Nhưng sau đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố Iran không nên đến giải đấu này "vì tính mạng và sự an toàn của chính họ".

Tuyển Iran lên tiếng trên Instagram. ẢNH: INSTAGRAM

Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran được chào đón đến World Cup, nhưng tôi thực sự không tin rằng việc họ có mặt ở đó là phù hợp, vì tính mạng và sự an toàn của chính họ".

Đội tuyển Iran hiện đã đưa ra một tuyên bố riêng, khẳng định họ "không thể bị loại" khỏi World Cup 2026. "World Cup là một sự kiện lịch sử và quốc tế, và đơn vị tổ chức là FIFA - chứ không phải bất kỳ quốc gia nào", đội tuyển Iran chia sẻ trên Instagram, "Đội tuyển quốc gia Iran cũng đã giành quyền tham dự sự kiện này một cách thuyết phục và thông qua những chiến thắng liên tiếp, trở thành một trong những đội đầu tiên lọt vào vòng chung kết giải đấu lớn này. Chắc chắn, không ai có thể loại đội tuyển quốc gia Iran khỏi World Cup."

Đáng chú ý, tuyển Iran bất ngờ kêu gọi thay vì loại mình, thì hãy loại chủ nhà Mỹ khỏi World Cup. "Thay vào đó, quốc gia cần bị loại bỏ là quốc gia chỉ mang danh hiệu "chủ nhà" nhưng không có khả năng đảm bảo an ninh cho các đội tham gia sự kiện này", thông báo của đội tuyển Iran cho biết.

World Cup sẽ khởi tranh trong chưa đầy 100 ngày nữa, với Mỹ, Canada và Mexico là nước chủ nhà của giải đấu lần thứ 23. Iran đã có một chiến dịch vòng loại ấn tượng, đứng đầu cả hai bảng đấu và chỉ thua một trong 16 trận đấu.

Liệu Iran có tham dự World Cup 2026 hay không vẫn còn là một dấu hỏi. ẢNH: AFP

Trong lễ bốc thăm hồi tháng 12 năm ngoái, Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Trận đấu mở màn của Iran là gặp New Zealand tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 16-6. Người hâm mộ Iran đã bị cấm đến Mỹ, mặc dù đội tuyển Iran sẽ được ngoại lệ.

Nhưng sau tuyên bố của Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali, sự tham gia của tuyển Iran tại World Cup đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ngoài những bình luận của Donyamali, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, cũng nói với hãng thông tấn nhà nước WANA: "Người nào có lý trí lại đưa đội tuyển quốc gia của mình vào tình huống như vậy?".