Vé giả làm loạn World Cup 2026 04/06/2026 12:24

Khi người hâm mộ trên khắp thế giới đổ xô săn vé cho kỳ World Cup lớn nhất lịch sử, hàng loạt trang web giả mạo FIFA đã xuất hiện, rao bán vé ảo, hàng hóa giả và tìm cách đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Giải đấu năm 2026 sẽ khởi tranh ngày 11-6, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada với quy mô mở rộng lên 48 đội cùng 104 trận đấu. Sức hút khổng lồ của sự kiện này khiến nhu cầu mua vé tăng mạnh. Tuy nhiên, mức giá cao từ kênh bán chính thức khiến không ít cổ động viên tìm đến các nguồn rẻ hơn trên mạng. Đây chính là khoảng trống mà tội phạm mạng đang tận dụng.

FBI mới đây đã phát cảnh báo về hàng chục tên miền giả như “fifa-ticket.live” hay “fifaworldcup26.sale”. Những trang này được thiết kế để đánh lừa người dùng rằng họ đang truy cập nền tảng liên quan đến FIFA, từ đó dụ nạn nhân nhập thông tin cá nhân, dữ liệu thanh toán hoặc chuyển tiền để mua những tấm vé không tồn tại.

Người hâm mộ hết sức cảnh giác nạn lừa đảo tại Cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

Theo công ty an ninh mạng Group-IB, quy mô của vụ việc còn lớn hơn nhiều. Từ tháng 8, hơn 4.300 tên miền giả mạo có liên quan đến FIFA đã được đăng ký. Trong số đó, hơn 300 tên miền được cho là do một cá nhân nói tiếng Trung Quốc điều hành. Nhiều website hiện vẫn “nằm im”, chờ thời điểm World Cup đến gần để đồng loạt hoạt động.

Các chuyên gia nhận định đây là hình thức lừa đảo ngày càng phổ biến ở những sự kiện thể thao lớn. Justin Miller, phó giáo sư nghiên cứu an ninh mạng tại Đại học Tulsa, cho rằng tội phạm mạng đang khai thác rất đúng tâm lý của người hâm mộ: phấn khích, lo sợ bỏ lỡ cơ hội và mong muốn sở hữu vé với giá tốt. Khi một ưu đãi được quảng cáo là “giới hạn thời gian” hoặc “suất mua độc quyền”, nhiều người rất dễ mất cảnh giác.

Đáng lo ngại hơn, các website giả ngày càng tinh vi. Nhiều trang sao chép gần như hoàn chỉnh giao diện fifa.com, sử dụng logo Cúp thế giới 2026, hình ảnh thương hiệu chính thức và cả biểu tượng của đối tác thanh toán Visa. Người dùng có thể chọn trận đấu, đặt vé và thanh toán như trên một nền tảng thật.

FIFA cảnh báo nạn vé giả đang hoành hành trước giờ bóng lăn. Ảnh: EPA.

Bitdefender cũng phát hiện 55 chiến dịch quảng cáo giả liên quan đến bóng đá trên các nền tảng của Meta, bao gồm cả vé, đồ lưu niệm và sản phẩm sưu tầm. Meta cho biết đã bắt đầu hiển thị cảnh báo khi người dùng tìm kiếm vé World Cup trên Facebook, đồng thời gỡ bỏ một mạng lưới liên kết tới các trang FIFA giả mạo có quảng bá nội dung cá cược giả.

Không dừng ở vé, một số nhóm lừa đảo còn nhắm tới người tìm việc, dựng lên các lời mời tuyển dụng liên quan đến World Cup và sử dụng trái phép tên, hình ảnh nhân viên thật lấy từ LinkedIn. Ngoài ra, cảnh sát Toronto cũng vừa thu giữ hơn 16.000 áo đấu, cờ bóng đá giả và hai chiếc cúp nhái.

Trước tình trạng này, nhà chức trách tại ba quốc gia đăng cai khuyến cáo người hâm mộ chỉ mua vé, hàng hóa và dịch vụ từ nguồn chính thức, kiểm tra kỹ địa chỉ website, tránh bấm vào quảng cáo đáng ngờ và đặc biệt cảnh giác với những lời mời quá hấp dẫn trên mạng xã hội.