Casemiro khẳng định tuyển Brazil không phải là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch 03/06/2026 13:46

(PLO)-Tuyển Brazil chỉ là ứng viên thứ tư cho chức vô địch World Cup 2026, Casemiro nói gì về điều này?

Theo tập đoàn nghiên cứu, dự đoán và đầu tư tài chính Golden Sachs thì tuyển Brazil chỉ là ứng cử viên thứ tư cho ngôi vô địch World Cup 2026. Phía trên Brazil là Tây Ban Nha, Pháp và Argentina.

Selecao đã đặt chân đến nước Mỹ tại sân bay quốc tế Newark Liberty, New Jersey. Ngay khi bước xuống sân bay, tiền vệ Casemiro, 34 tuổi đã trả lời phỏng vấn. Casemiro đã trả lời câu hỏi về việc Brazil không được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026?

Neymar vẫn được trông chờ mang về ngôi vô địch World Cup lần thứ 6 cho tuyển Brazil. Ảnh:G.N

Casemiro không chút do dự: “Đó là điều rất tốt cho Brazil. Toàn đội đến đây không ngoài mục tiêu là đưa tuyển Brazil lần thứ 6 vô địch World Cup, nhưng nếu được tung hô quá đáng nó dẫn đến áp lực cho toàn đội, còn nhiều cá nhân trở nên tự mãn. Mặt khác cũng đừng tin vào dự đoán này, Tây Ban Nha vô địch châu Âu 2024, Pháp vô địch World Cup 2018 đều dự đoán sai... bét”.

Trả lời câu hỏi, 24 năm rồi, quãng thời gian quá dài mà Brazil chưa vô địch trở lại, Casemiro giải thích: “Mỗi World Cup, Brazil đều đủ thực lực vô địch, nhưng thời gian dài qua, kiến trúc thượng tầng của bóng đá Brazil, tức LĐBĐ Brazil (CBF) cứ bất ổn dẫn đến đội tuyển đôi lúc mất phương hướng, việc thay HLV liên tục cũng là nguyên nhân. Còn hiện nay, tại World Cup 2026, Brazil rất ổn với lực lượng pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Dẫu vậy tôi vẫn tin rằng, việc đánh giá Brazil không phải là ứng viên nặng ký nhất là chính xác. Song chúng tôi biết mình là ai và phải làm gì”.

Cũng theo tiền vệ từng khoác áo Real Madrid và MU, Brazil nên... ẩn mình, lùi lại một bước hay hơn là được tung hô vô tội vạ để rồi chuốc lấy thất bại. Nhiều năm qua, Brazil khó khăn khi nó bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn từ lãnh đạo CBF.

Bản thân Casemiro cho rằng, hiện nay toàn đội Brazil rất tốt, phong độ rất cao, nhiều cầu thủ trẻ tài năng, còn cầu thủ lớn tuổi thì giàu kinh nghiệm.