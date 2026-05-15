HLV Ancelotti được “tiêm doping” khi tuyển Brazil là ứng viên sáng nhất tại World Cup 2026 15/05/2026 13:35

(PLO)-Brazil là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch World Cup 2026, đã vậy HLV Ancelotti còn được "tiêm doping".

Mọi thảo luận hầu như đã xong, HLV Ancelotti của tuyển Brazil đã được “tiêm doping” trước thềm World Cup 2026. LĐBĐ Brazil (CBF) và chiến lược gia Ý như hai nửa vòng tròn khớp lại là trùng khít... đó là mô tả của tờ báo Globe (Brazil).

World Cup nào cũng vậy, Brazil luôn là ứng viên sáng giá nhất, vấn đề là thuyền trưởng vận hành như thế nào mà thôi. Nay tiềm năng vô địch World Cup 2026 của Brazil cũng được đánh giá cao nhất, lại được HLV kỳ cựu người Ý dẫn dắt, vừa giàu kinh nghiệm, vừa giỏi lại kỷ luật sắc thì lại càng khiến Selecao sáng giá hơn ở ngôi vô địch.

Với HLV Ancelotti, không một "ông sao" nào có thể "ăn mày dĩ vãng" khi phong độ hiện hữu kém. Ảnh: Globe

Chiến lược gia Ý là thầy ngoại đầu tiên trong lịch sử tuyển Brazil, nếu như lần này ông đưa Selecao lên ngôi thế giới lần thứ 6 thì bản thân ông tạo ra nhiều kỷ lục, trong đó có việc lần đầu tiên một thầy ngoại đưa một đội tuyển quốc gia vô địch World Cup.

Các “cây đa, cây đề” của bóng đá Brazil đều đồng quan điểm cơ hội vô địch của Brazil sáng nhất là từ khía cạnh HLV Ancelotti. Về Brazil năm ngoái khi đội tuyển có dấu hiệu rệu rã, lập tức ông xốc lại và đưa Brazil về thứ 5 vòng loại và đến World Cup 2026. Điều quan trọng hơn là Ancelotti có chiến thuật hợp lý, dùng con người hợp lý và kỷ luật sắc mà các tuyển thủ Brazil vốn rất ngạo mạn, tự cao thường hay trả giá.

Cách làm của HLV người Ý được những Ronaldo, Romario, Zico.... đều thán phục và ủng hộ. Những “ông sao” trong đội cũng phải tôn trọng và đi vào kỷ luật của chiến lược gia người Ý.

Chiến lược gia Ý còn mang trọng trách "xốc" lại một nền bóng đá Brazil tuột dốc vì kiêu ngạo và thiếu đầu tàu. Ảnh: NST

Trước thềm World Cup 2026, CBF đã phân tích về Ancelotti và thống nhất bản hợp đồng thứ nhì. Theo đó, Ancelotti được gia hạn hợp đồng đến năm 2030 nhằm tái kiến thiết lại bóng đá Brazil vốn luôn mạnh trong mọi thời đại nhưng thiếu ở thuyền trưởng những World Cup gần đây.

Thời gian dài hạn này, cũng sẽ cựu HLV Real Madrid chú tâm vào công việc với đề án dài hạn khôi phục lại vị thế hàng đầu thế giới của bóng đá Brazil mà chục năm qua đang tuột hậu.