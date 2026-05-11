Vì sao Trung Quốc và Ấn Độ không mua bản quyền World Cup 2026? 11/05/2026 12:03

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã phải lập phái đoàn đến Trung Quốc thương lượng để quốc gia đông dân thứ nhì thế giới mua quyền truyền hình World Cup 2026 thay vì làm điều ngược lại.

Ấn Độ cũng chẳng mặn mà và đang ép giá FIFA. Cả Ấn Độ có 1,6 tỉ dân và Trung Quốc 1,4 tỉ dân đều có lý do chính đáng để nguội lạnh với việc mua quyền phát sóng trực tiếp 104 trận World Cup 2026.

FIFA... luôn có siêu lợi nhuận từ World Cup,nhưng Ấn Độ hay Trung Quốc giàu "nội lực" nên có thể "nắn gân" hay "ép giá" trở lại FIFA?

Với Ấn Độ, tuy là quốc gia đông dân nhất thế giới nhưng bóng đá chẳng phải “quốc đạo” của họ. World Cup 2026 lại không phải “giờ vàng”, tức vào buổi sáng sớm. Mặt khác những công ty thống kê uy tín thế giới đã phát hiện ra rằng hồi World Cup 2022 thì số người Ấn Độ xem World Cup qua nền tảng TV rất ít, hầu hết là trên các nền tảng IT, mạng xã hội, điện thoại, máy tính bảng phù hợp mọi lúc, mọi nơi. Đấy là yếu tố tiên quyết khiến truyền hình quốc gia Ấn Độ không thể bỏ nhiều tiền ra mua được vì phải bù lỗ quá nặng do doanh nghiệp không mặn mà quảng cáo nhân World Cup.

Liệu World Cup 2026 không phát trên truyền hình Ấn Độ và Trung Quốc? Ảnh:G.N

Điều khôi hài là Ấn Độ lạnh lùng, vô cảm với việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 đến độ họ ra giá nếu Ấn Độ mua quyền truyền hình thì “kẹp” luôn quyền World Cup 2030 với giá tổng cộng 100 triệu USD.

Với Trung Quốc, lúc đầu FIFA ra giá cho 104 trận World Cup 2026 là 300 triệu USD. Tuy nhiên, người dân Trung Quốc không đồng ý bỏ ra số tiền quá lớn trên. Ngày World Cup 2026 cận kề, FIFA hạ xuống còn 120 đến 150 triệu USD cho trọn gói World Cup 2026, nhưng Trung Quốc cũng chẳng hề sốt sắng.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đơn vị luôn được ủy thác thương lượng bản quyền World Cup và các giải lớn, đánh tiếng 80 triệu USD thì Trung Quốc có thể xem xét thương lượng. Và hôm nay (11-5), phái đoàn FIFA do Tổng thư ký Mattias Grafstrom và giám đốc Phòng kinh doanh của FIFA Jean Christophe Petit có mặt tại Trung Quốc để tiến hành thương lượng.

Châu Á lại là thị trường béo bở nhất của World Cup. Dân Trung Quốc khác hẳn Ấn Độ, họ rất mê xem bóng đá. Giờ thi đấu các trận World Cup 2026 ở Bắc Mỹ là trở ngại chính đối với châu Á vì không phải giờ vàng.

Mặt khác fan bóng đá Trung Quốc cũng đã chuyển đổi cách xem trực tiếp từ TV qua các nền tảng khác như máy tính bảng, điện thoại...chỉ còn 20% lượng fan xem qua TV. Tất cả số liệu này là thống kê của các hãng danh tiếng, khiến doanh nghiệp không còn mặn mà quảng cáo trên TV... nên CCTV thua lỗ nặng là chắc chắn.