Dai Dai - bài hát chính thức World Cup 2026, vợ cũ của Pique thật uy tín 08/05/2026 12:32

Chẳng giọng ca lừng danh thế giới nào mà có được vinh dự và đắt show như vợ cũ của Gerald Pique, cựu trung vệ tuyển Tây Ban Nha và Barcelona. Nữ ca sĩ Shakira, người Colombia lại trở thành giọng ca chính thể hiện bài hát chính thức World Cup 2026 - Dai Dai.

Nói vợ cũ của Pique uy tín và đắt show bởi World Cup 2026 là mùa Cúp thế giới thứ tư giọng ca Colombia được chọn hát bài hát chính thức. Những ngôi sao ca nhạc lừng danh thế giới chỉ... biết ước.

Shakira chia tay Pique sau 11 năm chung sống, và giọng ca Colombia được chọn hát bài Dai Dai tại lễ khai mạc World Cup 2026. Ảnh: Twister.

Từ World Cup 2006 tại Đức, đến 2010 tại Nam Phi và 2014 tại Brazil, ca sĩ Shakira đều được “chọn mặt gửi vàng” qua bài hát chính. Nay World Cup 2026 với bài hát chính “Dai Dai” cũng do Shakira thể hiện.

Ngôi sao nhạc Pop 49 tuổi cùng dàn đồng ca vừa qua có cuộc tổng duyệt tại sân bóng huyền thoại Maracana của Brazil để cất giọng bài hát chính thức World Cup 2026.

Sau đó Shakira đã “nhá hàng” 1 đoạn clip hoành tráng về buổi tổng duyệt ở Maracana trên trang xã hội Instagram của mình.

Buổi ghép nhạc hoàn thiện còn có sự góp mặt của danh ca Burna Boy, người Nigeria một nhóm vũ công rất nổi tiếng với trang phục màu cờ của các quốc gia có đội tuyển tham dự World Cup 2026. Clip đầy đủ này sẽ chính thức tung ra vào ngày 14-5.

Những bài hát mà Shakira thể hiện thành công vang dội là bài Waka Waka tại World Cup 2010 ở Nam Phi, sau đó là bài La La La tại World Cup 2014 ở Brazil.

Hãy chờ một Dai Dai có ấn tượng như Waka Waka hay La La La hay không?