MU mất trắng Rashford sau cú phản đòn của Barca 08/05/2026 12:11

(PLO)- Khả năng Marcus Rashford trở lại Manchester United gần như đã khép lại, khi tiền đạo người Anh đang cảm thấy hạnh phúc ở Barcelona.

Việc Quỷ đỏ đưa một cầu thủ đã nằm trong kế hoạch thanh lý trở lại đội hình chính sẽ là kịch bản rất khó xảy ra, nhất là khi hợp đồng cho mượn cả mùa của Rashford tại Barcelona có kèm điều khoản mua đứt.

Rashford vẫn còn hợp đồng với Manchester United đến ngày 30-6-2028, nhưng tương lai của anh dường như không còn ở Old Trafford. Tiền đạo người Anh muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona, nơi anh cảm thấy phong cách chơi bóng phù hợp hơn nhiều so với môi trường hiện tại tại Man United.

Theo Mundo Deportivo, Rashford tin rằng những gì anh thể hiện trong màu áo Barcelona đủ để thuyết phục đội bóng xứ Catalonia mua đứt. Trong 2.333 phút thi đấu, anh góp dấu giày vào 26 bàn thắng, gồm 13 pha lập công, 11 kiến tạo và 2 lần mang về phạt đền. Trung bình cứ 89 phút, Rashford lại tham gia trực tiếp vào một bàn thắng, hiệu suất rất ấn tượng nếu đặt cạnh nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu La Liga.

Man United sẽ không giữ Rashford cho mùa giải mới. Ảnh: EPA.

Barcelona có thời hạn đến ngày 15-6 để kích hoạt điều khoản mua đứt. Các bên đều cần sự rõ ràng trước khi tuyển Anh bước vào World Cup 2026, bởi Rashford nhiều khả năng sẽ góp mặt ở kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp. Sau giải đấu tại Bắc Mỹ, anh cũng sẽ cần khoảng ba tuần nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Tín hiệu từ Manchester United cũng cho thấy cánh cửa trở lại của Rashford gần như không còn. Anh được cho là không có tủ đồ riêng tại khu tập luyện mới trị giá 50 triệu bảng, dự kiến khai trương vào tháng 8. Nếu bất ngờ quay lại, khả năng anh được trao số áo trong đội hình cũng rất thấp.

Tiền đạo người Anh chỉ có thể ở lại Barca. Ảnh: EPA.

Về phía Rashford, cầu thủ sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 10-2026 được cho là khá lạc quan về viễn cảnh ở lại Camp Nou. Trước đó, anh thậm chí đã đạt thỏa thuận sơ bộ về điều khoản cá nhân nếu Barcelona quyết định mua đứt với mức phí khoảng 30 triệu euro.

Dù vậy, thương vụ này chưa chắc diễn ra dễ dàng. Barcelona được cho là muốn đàm phán để giảm giá, trong khi tuổi tác và thời hạn hợp đồng của Rashford buộc đội bóng phải tính toán kỹ về chi phí khấu hao. Nhưng xét trên phong độ, mong muốn của cầu thủ và tình hình tại Man United, một cuộc chia tay chính thức có vẻ chỉ còn là vấn đề thời gian.