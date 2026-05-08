Thầy Kim: “Tôi thách họ chơi tấn công” 08/05/2026 11:08

(PLO)-Thầy Kim đã thách thức như thế với Nam Định trước trận lượt về tối 13-5.

Lượt đi trận bán kết Shoppe Cup, đội bóng Selangor của HLV Kim Pan-gon có lợi thế khi đánh bại Nam Định tại Kuala Lumpur 2-1. Thầy kim tuyên bố: “Tôi thách đội Nam Định chơi tấn công ở lượt về tối 13-5 tại Thiên Trường”.

Câu nói của HLV Kim Pan-gon là vậy, vậy đấy có phải là lời thách thức? Có phải là giăng bẫy hay những trò “kích” của chiến lược gia Hàn Quốc?

HLV Kim Pan-gon có trong tay "sát thủ" Chrigor Flores Moraes đang có phong độ cực cao, tác giả cú đúp trận lượt đi. Ảnh: Selangor.

Cựu HLV tuyển Malaysia và Ulsan Hyundai nói: “Tôi thách Nam Định chơi tấn công, chúng tôi cũng có một giàn hỏa lực khủng, tôi sẽ bày ra thế trận đôi công. Selangor có được trong tay những tiền đạo giỏi. Nam Định cứ tấn công đi, chúng tôi sẽ đôi công và như thế sẽ rất có lợi cho chúng tôi. “Red Giants” - Những gã khổng lồ đỏ - biệt danh của Selangor có những tiền đạo đang có phong độ cao, đó là Chrigor Flores Moraes, tác giả cú đúp vào lưới Nam Định tối 6-5.

Faisal Halim là "chìa khóa" trong lối chơi của Selangor. Ảnh:Selangor

Selangor cũng có Faisal Halim đang có phong độ rất cao. Trong hai bàn thắng của Chrigor thì có “in dấu giày” của Faisal Halim nhờ những đường chuyền rất thông minh, loại những cầu thủ phòng ngự Nam Định.

Thua lượt đi, tất nhiên Nam Định sẽ chơi tấn công ở lượt về, thầy Kim nhận xét. Và Selangor lại có những tiền đạo cực kỳ bén nhọn và nhạy cảm. Nếu Nam Định say sưa tấn công... sẽ trả giá.

HLV Kim Pan-gon cũng tin rằng, Thiên Trường sẽ là ”chảo lửa” ở lượt về, rất thách thức cho Selangor. Tuy nhiên ông tin đội ông là giàu bản lĩnh cùng sự chuẩn bị cực tốt.

Mùa bóng này Selangor đã xác định không chỉ vào chung kết Shopee Cup mà phải vô địch.