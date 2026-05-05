Bán kết lượt đi Shopee Cup 2025-2026: Nguyễn Xuân Son đặt mục tiêu ghi 2 bàn tại Malaysia 05/05/2026 11:20

(PLO)- Tuyển thủ Nguyễn Xuân Son trong màu áo CLB sẽ tỏa sáng vào tối 6-5 tại Kuala Lumpur?

CLB Nam Định đá trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025-2026 lúc 20 giờ ngày 6-5 trên sân MBPJ trước Selangor tại Kuala Lumpur. Nguyễn Xuân Son sẽ hoàn thành cú đúp cho riêng mình?

Đây là cuộc chạm trán thú vị của hai đại diện Việt Nam và Malaysia. Thú vị hơn khi Nguyễn Xuân Son sẽ “so cựa” cùng đồng hương Brazil với tay săn bàn Chrigor Flores Moraes đang dẫn đầu danh sách dội bom tại M-League mùa này với 22 bàn sau 23 lượt trận. Tay săn bàn của Nam Định thì mới có 3 bàn ở V- League sau 21 lượt trận cùng vị trí thứ 5 với CLB tại V- League.

Chrigor Flores Moraes ghi 22 bàn qua 23 lượt trận cho Selangor. Ảnh: SC.

Selangor đang đứng thứ nhì M-League 2026 với 49 điểm qua 15 thắng, 4 hòa, 4 thua.

Với riêng Son, dù mới chỉ ghi 3 bàn ở V- League nhưng ở Shopee Cup thì anh ghi bàn như... cái máy sau 3 trận có 7 bàn. Nam Định vào bán kết với ngôi nhất bảng B qua 4 trận thắng, 1 hòa. Còn Selangor nhì bảng A với 9 điểm qua 2 thắng và 3 hòa.

Cả hai đội đều có đông đảo ngoại binh và cầu thủ nội rất chất lượng. Selangor có những tuyển thủ Faisal Halim,Nooa Laine, Sharul Nazeem, Aiman Haqimi, Safuwan Baharudin (tuyển thủ Singapore).

Xuân Son lại ghi 7 bàn 3 trận liên tiếp ở vòng bảng tại Shopee Cup. Ảnh:CTP

Vị khách đến từ Việt Nam có những Tuấn Anh, Hồng Duy, Lâm Ti Phông, Văn Vĩ,... cùng dàn ngoại binh xuất sắc từng đá Champions League 2 vừa rồi.

Dù đá sân khách, nhưng Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn bởi chất lượng cầu thủ của hai nền bóng đá.

Khả năng cao, HLV Vũ Hồng Việt sẽ ưu tiên yếu tố an toàn để không thua, sau đó một tuần về sân Thiên Trường mới giải quyết đối thủ.

Tuy nhiên, Nam Định sẽ không phòng ngự tiêu cực vì hỏa lực rất mạnh, đứng đầu là Xuân Son, Caio Cesar,Percy Muzi Tau, Brenner...

Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn, với cuộc so tài của hai tay săn bàn Nguyễn Xuân Son và Chrigor Flores Moraes.

Dự đoán: Hòa 2-2.

+ Bán kết 1 rất đáng xem

Lúc 19 giờ cùng ngày 6-5, Johor Darul Tazim tiếp đương kim vô địch Buriram trên sân Sultan Ibrahim. Lịch sử đại gia Malaysia chưa bao giờ đánh bại được Buriam, nay đội bóng của ông hoàng Ismail lại thiếu 3 cầu thủ nhập tịch "lậu" của tuyển Malaysia sẽ làm cho hỏa lực giảm đáng kể.

Trong khi đó, Buriram vừa vào đến tứ kết Champions League Elite và thua Al Ain của UAE ở hai hiệp phụ.

Dự đoán: Hòa 1-1.