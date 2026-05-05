Nhà vô địch không khuất phục trước nghịch cảnh vừa ra đi mãi mãi 05/05/2026 11:14

(PLO)-Những tai nạn kinh hoàng không thể khuất phục được cựu tay đua F1... nhưng ông vừa ra đi mãi mãi.

Cựu tay đua F1 Alex Zanardi, người Ý vừa qua đời ở tuổi 59. Cuộc đời sự nghiệp thể thao của ông gặp những tai nạn kinh hoàng. Alex Zanardi từng đăng quang hai kỳ Paralympic 2012 tại London và 2016 tại Rio ở thể loại xe lăn.

Alex Zanardi từng thuộc đội đua F1 Lotus. Năm 2001, một tai nạn kinh hoàng tại Lausitzring, Đức trên chiếc F1 Lotus ở tốc độ 300km/giờ đã cướp đi đôi chân của ông.

Hình ảnh Alex Zanardi ngồi vào xe F1 chỉ còn là hoài niệm. Ảnh: F1

Đến năm 2020, một vụ tai nạn thảm khốc khác đã xảy ra với Zanardi tại vùng Tuscany, Ý. Alex Zanardi dùng xe số tay và phanh tay để di chuyển rồi va chạm với xe tải, lại một vụ tai nạn nữa khiến ông phải ở lại bệnh viện vùng Tuscany chữa trị đặc biệt 18 tháng mới trở về nhà.

Sau đó Alex Zanardi lập quỹ Obiettivo3... để hỗ trợ cho những người bị tai nạn. Bây giờ, trên nền tảng mạng xã hội của Quỹ Obiettivo3 thông báo Alex Zanardi đã... ra đi vĩnh viễn.

Người đàn ông đặc biệt với 4 lần vô địch Paralympic các nội dung xe lăn. Ảnh:B.P

Thủ tướng Georgia Meloni của Ý chia sẻ trên mạng xã hội, “Một nhà vô địch vĩ đại, một người đàn ông đặc biệt đã biết làm thay đổi cuộc đời của mình ở những khúc cua nghiệt ngã của cuộc đời”.

Vào những năm 1990, Zanardi khoác áo đội đua F1 Lotus, rồi đua xe giải CART thế giới tại Mỹ và vô địch hai lần năm 1997 và 1998. Zanardi trở lại F1 khoác áo đội đua Williams năm 1999 rồi quay lại thể loại CART.

Sau khi tai nạn kinh hoàng tại Đức lấy đi đôi chân của Alex Zanardi, ông chuyển sang chơi xe lăn và từng bốn lần đoạt HCV Paralympic, trong đó hai lần ở Paralympic London và Rio...

Alex Zanardi sinh ngày 23-10-1966 tại Bologna, vợ ông là Daniela và con trai Niccolo.