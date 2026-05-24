Hàng ngàn thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM 24/05/2026 18:01

(PLO)- Không chỉ tăng số lượng hồ sơ, kỳ thi năng khiếu thể dục thể thao năm 2026 ở Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM còn có các chuyên ngành mới như Golf, Pickleball, Fitness-Gym,...

Ngày 24-5, Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM tổ chức kỳ thi năng khiếu thể dục thể thao (TDTT) tuyển sinh đại học chính quy khóa 49 (đợt 2) năm 2026.

Tiếp nối thành công của kỳ thi tuyển sinh năng khiếu TDTT đợt 1, nhà trường tiếp tục tổ chức kỳ thi lần 2 dành cho tuyển sinh đại học chính quy khóa 49 (lần 2) và đại học hệ thường xuyên khóa 84 (đợt 1).

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, cho biết năm 2026, nhà trường tuyển sinh 1.300 chỉ tiêu hệ đại học chính quy và 345 chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học, với 4 ngành đào tạo gồm: Huấn luyện thể thao, Giáo dục thể chất, Quản lý thể dục thể thao và Y sinh học thể dục thể thao.

Theo TS Bình, với hơn 4.000 hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1 và 3.500 hồ sơ đăng ký dự thi đợt 2, con số này thể hiện niềm tin ngày càng lớn của xã hội, phụ huynh và học sinh đối với uy tín, chất lượng đào tạo của nhà trường.

Số lượng đăng ký dự thi năm nay tăng so với năm 2025 (2.500 hồ sơ). Năm 2026 có hơn 4.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Đồng thời, nhà trường mở thêm 3 chuyên ngành mới gồm Golf, Pickleball và Fitness-Gym nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

TS Bình nhấn mạnh, kỳ thi không chỉ là bước đánh giá năng lực chuyên môn mà còn là môi trường để thí sinh thể hiện bản lĩnh, ý chí và tinh thần vượt khó. Nhà trường bảo đảm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế. Với truyền thống hơn 50 năm phát triển, nhà trường đã đào tạo nguồn nhân lực thể thao, góp phần xây dựng nền thể thao Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp.

Thay mặt Hội đồng tuyển sinh, TS Bình gửi gắm tới các thí sinh giữ vững tâm lý, tự tin, trung thực và phát huy tốt nhất khả năng trong từng phần thi, hướng tới trở thành sinh viên của trường.

Bạn Nguyễn Quốc Bảo, Trương Minh Hải, Trương Nguyễn Quốc Đạt (từ trái sang) tham gia kỳ tuyển sinh môn điền kinh.

Kỳ thi năng khiếu TDTT đại học chính quy khóa 49 (lần 2) tổ chức thi ở 18 nội dung năng khiếu thuộc các môn thể thao như điền kinh, thể dục, bơi lội, bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, võ thuật, golf, pickleball, fitness-gym…

Đối với hệ đại học thường xuyên khóa 84, thí sinh thực hiện các bài test gồm: bật xa tại chỗ (cm), lực bóp tay thuận (kg), chạy 60 m xuất phát cao (giây).

Thí sinh Trương Minh Hải (sinh năm 2008), dự thi môn Điền kinh, cho biết em biết đến thông tin tuyển sinh qua fanpage chính thức của nhà trường. Là học sinh đam mê thể thao từ nhỏ, đặc biệt là điền kinh, Hải ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên dạy điền kinh để vừa theo đuổi đam mê, vừa truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

“Em hơi hồi hộp nhưng rất vui vì đây là bước đầu tiên để em tiến gần hơn với ước mơ làm huấn luyện viên. Em mong sẽ thi tốt để trở thành sinh viên của trường và học được nhiều điều từ các thầy cô giỏi chuyên môn” - Hải chia sẻ.

Một số hình ảnh tại kỳ thi năng khiếu thể dục thể thao tuyển sinh đại học chính quy khóa 49 (đợt 2) năm 2026:

Thí sinh tham dự nội dung thi năng khiếu Bóng đá

Thí sinh tham dự nội dung thi năng khiếu Điền kinh

Thí sinh tham dự nội dung thi năng khiếu Pickleball

Thí sinh tham dự nội dung thi năng khiếu Múa khiêu vũ thể thao

Thí sinh tham dự nội dung thi năng khiếu Bóng rổ