Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba 17/01/2026 14:18

(PLO)- Với những thành tích đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỷ niệm 50 năm thành lập.

Sáng 17-1, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ phát triển. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Phát biểu khai mạc, TS Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đơn vị đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ quản lý, giảng viên, huấn luyện viên, vận động viên. Nhiều cựu sinh viên đang giữ các vị trí quan trọng, góp phần làm rạng danh thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ Trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận những nỗ lực của nhà trường, đồng thời yêu cầu tập thể tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bộ trưởng nhấn mạnh việc gắn liền đổi mới quản trị đại học với tự chủ để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Cá nhân ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường được trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 26 cá nhân xuất sắc.

Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Anh Nguyễn Thế Mẫn, cựu sinh viên Khoa Bóng đá (hiện là biên tập viên thể thao Đài Truyền hình TP.HCM) chia sẻ, nền tảng kiến thức chuyên môn tại trường đã giúp anh đáp ứng tốt yêu cầu nghề nghiệp.

"Việc được học bài bản về thể thao và luật thi đấu đã hỗ trợ trực tiếp cho công tác bình luận, đánh giá chuyên môn của tôi trên sóng truyền hình", anh Thế Mẫn cho biết khi về dự lễ kỷ niệm.