Chùm ảnh: Chính thức động thổ Khu liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc tại TP.HCM 15/01/2026 11:53

(PLO) Khu liên hợp Thể dục Thể thao (TDTT) Quốc gia Rạch Chiếc (phường Bình Trưng, TP.HCM) có tổng vốn đầu tư 145.629 tỉ đồng, chính thức động thổ vào sáng 15-1.

TP.HCM chính thức động thổ Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc vốn đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng, mở đầu chiến lược phát triển hạ tầng đột phá chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM﻿, Tập đoàn Sun Group... nhấn nút động thổ dự án.

Trong bốn dự án hạ tầng – giao thông trọng điểm được khởi công đồng loạt sáng 15-1 (gồm metro số 2, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2), Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc được xem là biểu tượng cho tư duy đột phá trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa theo Nghị quyết 98.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (trái) và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (giữa) tham dự lễ động thổ.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (phải) và Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, dự lễ động thổ dự án.

Lễ động thổ còn có sự chứng kiến của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo Tập đoàn Sun Group.

Trong sáng 15-1, TP.HCM chính thức khởi công, động thổ 4 dự án gồm: Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc; Metro số 2, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2) với tổng mức đầu tư hơn 239.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, khẳng định việc khởi công bốn dự án hạ tầng trọng điểm là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển giai đoạn mới. "Quy mô đại đô thị đòi hỏi hạ tầng phải đủ tầm và đi trước một bước. Đây không chỉ là yêu cầu nội tại mà còn là trách nhiệm chính trị của thành phố với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh: "Với sân vận động trung tâm quy mô sánh ngang biểu tượng thế giới, dự án giúp thành phố đủ năng lực đăng cai sự kiện quốc tế, hình thành hệ sinh thái kinh tế đêm và thúc đẩy công nghiệp văn hóa".

Các phương tiện vận tải, máy xúc tại lễ động thổ dự án.

Dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc được triển khai trên địa bàn phường Bình Trưng (TP.HCM) với diện tích 186ha. Với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành Trung tâm Thể thao - Văn hóa hiện đại, đạt chuẩn quốc tế tại TP.HCM.