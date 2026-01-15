Chùm ảnh: Chính thức động thổ Khu liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc tại TP.HCM

(PLO) Khu liên hợp Thể dục Thể thao (TDTT) Quốc gia Rạch Chiếc (phường Bình Trưng, TP.HCM) có tổng vốn đầu tư 145.629 tỉ đồng, chính thức động thổ vào sáng 15-1.
TP.HCM chính thức động thổ Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc vốn đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng, mở đầu chiến lược phát triển hạ tầng đột phá chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong bốn dự án hạ tầng – giao thông trọng điểm được khởi công đồng loạt sáng 15-1 (gồm metro số 2, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2), Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc được xem là biểu tượng cho tư duy đột phá trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa theo Nghị quyết 98.
Các phương tiện vận tải, máy xúc tại lễ động thổ dự án.
Dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc được triển khai trên địa bàn phường Bình Trưng (TP.HCM) với diện tích 186ha. Với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành Trung tâm Thể thao - Văn hóa hiện đại, đạt chuẩn quốc tế tại TP.HCM.
Theo quy hoạch, dự án bao gồm nhiều khu chức năng, trong đó trọng tâm là khu văn hóa – thể dục thể thao với sân vận động có sức chứa từ 65.000 – 75.000 chỗ, nhà thi đấu khoảng 18.000 chỗ, cùng các trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, thể thao tổng hợp và đa năng. Phối cảnh: Sun Group.