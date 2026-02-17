Mùng 1 Tết ở TP.HCM: Dòng người đi chùa gửi gắm ước nguyện đầu xuân
TRẦN LINH
(PLO)- Ngày mùng 1 tết, người dân TP.HCM đến chùa, có người cầu sức khỏe cho cha mẹ, có người cầu công việc bớt chông chênh trong năm mới.
"Gia đình tôi có thói quen đi chùa đầu năm, thành tâm cầu nguyện cho gia đình sức khoẻ dồi dào. Có sức khoẻ là có tất cả" - Chị Cẩm Nhi nói.
Người dân đến chùa thành tâm cầu nguyện, ai cũng mang đôi điều tâm sự, gửi gắm sự bình yên vào ngày đầu năm. Có người cầu sức khỏe cho cha mẹ đã già. Có người cầu công việc bớt chông chênh. Có người chỉ xin một năm bình an, nghĩa là đủ vững vàng để đi qua những điều chưa biết trước.