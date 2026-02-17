Tết, đi chùa, xuân, Bính Ngọ, chùa Vĩnh Nghiêm

Mùng 1 Tết ở TP.HCM: Dòng người đi chùa gửi gắm ước nguyện đầu xuân

TRẦN LINH

(PLO)- Ngày mùng 1 tết, người dân TP.HCM đến chùa, có người cầu sức khỏe cho cha mẹ, có người cầu công việc bớt chông chênh trong năm mới.

Ngày 17-2 (mùng 1 tết Bính Ngọ), dòng người đông đúc đến chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hoà, TP.HCM) để thắp hương, lễ phật cầu nguyện đầu năm.
Dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt gõ chuông chùa cầu may mắn đầu năm.
Mọi người đều chờ tới lượt để gõ chuông vào ngày đầu năm mới. Tiếng chuông như sự giao hòa trời đất, đón xuân ấm áp và là lời nguyện cầu sự an lành.
Người dân gõ ba tiếng chuông chùa cầu nguyện may mắn vào đầu năm Bính Ngọ.
Những ngày đầu năm, người dân có thói quen đi lễ chùa, đền để cầu may, cầu phúc cho bản thân, gia đình. Đó có thể là mong cầu sức khỏe, bình an, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào hay đơn giản là một năm thuận hòa, ít lo toan.
"Vào mỗi đầu năm mới, tôi thường hay đi chùa, năm nay cũng vậy, tất cả ước nguyện chỉ mong cho ba mẹ ngày càng khoẻ mạnh, vui vẻ bên con cháu" - Lê Thị Nhung (ngụ TP.HCM) nói.
Càng về chiều, dòng người đến chùa ngày càng đông hơn.
Lễ phật xong, gia đình chị Hoàng cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của cả nhà. "Tôi cùng với gia đình đi chùa đầu năm, cầu may mắn, sức khoẻ bình an. Năm mới mong mọi người được vui vẻ. Năm qua, kinh tế có nhiều biến động, nhiều chính sách quan trọng, do vậy, tôi mong cho đất nước mình ngày càng phát triển, ổn định" - Chị Nguyễn Thiên Hoàng (ngụ phường Tân Phú) chia sẻ.
"Gia đình tôi có thói quen đi chùa đầu năm, thành tâm cầu nguyện cho gia đình sức khoẻ dồi dào. Có sức khoẻ là có tất cả" - Chị Cẩm Nhi nói.
Tối mùng 1, người dân đến chùa ngày càng đông hơn.
Người dân đến chùa thành tâm cầu nguyện, ai cũng mang đôi điều tâm sự, gửi gắm sự bình yên vào ngày đầu năm. Có người cầu sức khỏe cho cha mẹ đã già. Có người cầu công việc bớt chông chênh. Có người chỉ xin một năm bình an, nghĩa là đủ vững vàng để đi qua những điều chưa biết trước.
