Mùng 1 Tết ở TP.HCM: Dòng người đi chùa gửi gắm ước nguyện đầu xuân 17/02/2026 21:38

(PLO)- Ngày mùng 1 tết, người dân TP.HCM đến chùa, có người cầu sức khỏe cho cha mẹ, có người cầu công việc bớt chông chênh trong năm mới.