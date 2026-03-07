Mãn nhãn màn trình diễn tại Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 07/03/2026 08:07

(PLO)- Hàng trăm bộ áo dài của 36 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam được các diễn viên, người mẫu, đại sứ hình ảnh trình diễn mãn nhãn trong đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12.

Tối 6-3, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 chính thức khai mạc với chủ đề “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Sự kiện không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài – di sản văn hóa Việt Nam, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, lòng tự hào dân tộc, tinh thần hội nhập và phát triển.

﻿ Bộ sưu tập “Thành phố vươn mình” đến từ nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh mở màn cho phần trình diễn đêm khai mạc. Các tác phẩm được thiết kế trên nền lụa tơ tằm Việt Nam, qua đó đưa hình ảnh các danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc đặc sắc của TP.HCM lên tà áo dài một cách tinh tế, mềm mại và rõ nét.

Đêm khai mạc lễ hội áo dài TP.HCM tạo dấu ấn mạnh mẽ qua chương trình nghệ thuật đặc biệt được xây dựng với ba chương: “Sợi tơ thời gian - Dòng chảy di sản”, “Sợi tơ kết nối - Thành phố của ánh sáng” và “Dệt nên khát vọng”.

Hàng trăm bộ áo dài của 36 nhà thiết kế toàn quốc được hàng trăm diễn viên, người mẫu... trình diễn mãn nhãn trong không gian sân khấu hiện đại, kết hợp âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn đặc sắc.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương rạng rỡ trong trang phục áo dài đến từ nhà thiết kế Ivan Trần.

Chương I: Sợi tơ thời gian - Dòng chảy di sản

Bộ sưu tập “Việt Nam gấm hoa” đến từ nhà thiết kế, thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam với những tà áo dài truyền thống gặp gỡ niềm tự hào dân tộc trong một diện mạo đương đại. Trên nền lụa SVF cao cấp, những hình ảnh di sản, danh lam thắng cảnh và giá trị văn hóa tinh hoa của Bắc Bộ được tái hiện đầy trân quý.



Hoa hậu Quốc tế 2024, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy trong trang phục áo dài của bộ sưu tập “Long Phượng Vân Ca” từ nhà thiết kế Ngô Nhật Huy.

﻿﻿﻿ ﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿ Bộ sưu tập áo dài “Long Phượng Vân Ca” lấy cảm hứng từ những hoa văn họa tiết đặc trưng và nét văn hoá mang giá trị hoài cổ Cố Đô với sự kết hợp tinh tế giữa các yếu tố truyền thống và đương đại. Sắc màu được nhà thiết kế Ngô Nhật Huy sử dụng đa dạng phong phú để tạo ra sự tương phản độc đáo, gợi nhớ nét hoài cổ của một nền Văn Hoá.



﻿ ﻿ Các người mẫu nhí trình diễn bộ sưu tập “Em hồn nhiên” đến từ nhà thiết kế Dexnol Trần - Tuấn Huỳnh. Chiếc áo dài hiện hữu như một trang giấy dịu dàng, nơi thế giới nội tâm được vẽ nên bằng tất cả sự hồn nhiên và trong trẻo. Sự kết hợp của vàng chanh, hồng cánh sen, xanh cốm tạo nên nhịp điệu tươi vui, năng động và tinh nghịch cho bộ sưu tập.

﻿﻿ ﻿ Bộ sưu tập “Thành phố trong tim em” do nhà thiết kế Tạ Linh Nhân thực hiện, kể câu chuyện về TP. HCM sau sáp nhập qua góc nhìn hồn nhiên của trẻ em. Tất cả được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình hội họa, nét vẽ thiếu nhi cách điệu, gam màu tươi sáng và cảm xúc trong veo. Ở đó, “Em” không chỉ mặc áo dài mà đang kể câu chuyện về thành phố mình yêu, một thành phố của bản sắc, hội nhập và khát vọng vươn mình.

Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Đinh Y Quyên cùng Á vương 2 Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 Đinh Ta Bi trong trang phục áo dài của bộ sưu tập “Đồng dao”.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿ Bộ sưu tập “Đồng dao” đến từ nhà thiết kế Đức Vincie với những vạt áo chở đầy kỷ niệm, nơi sắc màu dệt nên tình thân. Những gam màu như hồng phấn, xanh non, vàng nắng gợi lên sự tươi trẻ của thanh xuân.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cùng Nghệ sĩ Nhân dân Kim Xuân, người mẫu nhí trình diễn bộ sưu tập “Hương ký ức” đến từ nhà thiết kế Trần Thiện Khánh.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh trong trang phục áo dài của bộ sưu tập “Hương ký ức”.

﻿ ﻿ ﻿ Bản giao hưởng sắc độ thời gian của bộ sưu tập “Hương ký ức” là sự kết hợp giữa kỹ thuật nhuộm lụa và tư duy duy mỹ, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trầm mặc của chiều tà xứ Huế.

Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy và Cô Sương Lê (phải) trong trang phục áo dài của bộ sưu tập “Lóng đôi”.

Bộ sưu tập “Lóng đôi” đến từ nghệ nhân Phạm Văn Tuyền. Qua sự kết hợp giữa thủ công truyền thống và kỹ thuật đương đại, nghệ nhân Năm Tuyền mong muốn góp thêm một góc nhìn về áo dài ngũ thân như một thực thể văn hóa sống. Nơi cấu trúc trang phục phản chiếu tư duy thẩm mỹ truyền thống và nơi những “nhịp lóng đôi” của sợi tơ vàng vẫn tiếp tục kết nối lịch sử với đời sống đương đại.

Chương II: Sợi tơ kết nối - Thành phố của ánh sáng

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương và Á vương 1 Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 Võ Minh Toại qua bộ sưu tập “Mặt Trời và Nước Non”.

﻿ ﻿﻿ ﻿ Bộ sưu tập “Mặt Trời và Nước Non” là bản giao hòa rực rỡ giữa ánh sáng và quê hương. Hình ảnh mặt trời được khắc họa nổi bật trên nền các chất liệu như lụa, gấm, nhung,... lan tỏa nguồn năng lượng ấm áp và đầy kiêu hãnh. Nhà thiết kế Đinh Văn Thơ sử dụng các gam màu mạnh mẽ như đỏ, xanh, vàng... tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng nhằm tôn vinh khí chất người phụ nữ Việt.

Hoa hậu Liên lục địa 2022; Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2024 Lê Nguyễn Bảo Ngọc trình diễn áo dài trong bộ sưu tập “Mặt trời, Cánh Cò và Thành phố của tôi”.

Anna Blanco - Hoa hậu Charm 2025 rạng rỡ trong trang phục áo dài Việt Nam.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Các người mẫu trình diễn bộ sưu tập “Mặt trời, Cánh Cò và Thành phố của tôi” đến từ nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng.

﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ Bộ sưu tập “Mặt trời, cánh Cò và Thành phố của tôi” nổi bật với hình ảnh cánh cò bay giữa đồng cỏ lau, mây ngàn và những danh thắng đặc trưng của TP.HCM. Thiết kế tôn vinh những vẻ đẹp tinh khôi cùng sắc màu thiên nhiên trong văn hóa Việt.

Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023; Đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc Nguyễn Thanh Hà trình diễn trang phục của bộ sưu tập “Di sản Việt - Viet Legacy”.

﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ Bộ sưu tập “Di sản Việt - Viet Legacy” đến từ nhà thiết kế Vũ Thảo Giang được lấy cảm hứng từ những di sản đặc trưng của đất Việt: Tơ sen thanh khiết từ cuống hoa sen; Tơ tằm truyền thống óng ánh; Tơ chuối mềm mại từ thân cây, tận dụng phế phẩm nông nghiệp; Sợi dứa bền bỉ từ lá thừa zero-waste; Sợi gai xanh, sợi lanh, sợi đay, sợi tre – tất cả đều phân hủy sinh học, tái tạo nhanh và thân thiện với môi trường.

Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023, Hoa hậu Liên lục địa Việt Nam 2023, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Ca sĩ Hera Ngọc Hằng (giữa) trình diễn bộ sưu tập “Tinh hoa làng nghề”.

Bộ sưu tập “Tinh hoa làng nghề” lấy cảm hứng từ chất liệu các làng nghề như: điêu khắc, làm chiếu, làm nhang, làm giấy, dệt lụa, dệt sợi... từ khắp các làng nghề nổi tiếng khác trên khắp Việt Nam. Mỗi tác phẩm mang trong mình sức mạnh kết nối các thế hệ, là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa những giá trị truyền thống và sự phát triển hiện đại.

Chương III: Dệt nên khát vọng

Á hậu 1 Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Thu Ngân trình diễn áo dài mang tên “Châu Ro Cầu Mùa” đến từ nhà thiết kế Phạm Thị Ngọc Trang. Thiết kế lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro, một cộng đồng luôn gắn bó, đoàn kết và giữ gìn bản sắc dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử.

Á hậu Hoa hậu thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Minh Kiên trình diễn trang phục “Lúa Vàng” đến từ nhà thiết kế Nguyễn Thái Nhạc. Tác phẩm tỏa sáng như hơi thở Nam Bộ, kể câu chuyện về sự no ấm và vẻ đẹp lao động trên những cánh đồng lúa chín vàng.

Bộ trang phục “Vũ Nam Rối” đến từ nhà thiết kế Bùi Mai Khanh qua phần trình diễn của Á hậu 2 Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2025 Lê Thị Thu Trà. Được đánh giá là thiết kế hòa quyện giữa nhịp điệu vũ đạo, truyền thống rối nước Nam Định và nghệ thuật múa rối, tái hiện sự sống động cùng vẻ đẹp văn hóa dân gian.

Á hậu 1 Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2024 Lê Phan Hạnh Nguyên trình diễn áo dài mang tên “Cự Giải Đăng Nguyên" đến từ nhà thiết kế Huy Nguyễn. Lấy cảm hứng từ nghề làm lồng đèn giấy kiếng, trang phục tái hiện hình ảnh chú cua. Trong đó mai cua, còn gọi là “Giáp”, đồng âm với Giáp bảng đề danh, tượng trưng cho thành công trong học tập và cầu chúc trẻ em luôn khỏe mạnh, may mắn.

Bộ trang phục “Tinh Hoa Đậu Bạc" đến từ nhà thiết kế Nguyễn Nhựt Duy qua phần trình diễn của Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Cẩm Ly. Lấy cảm hứng từ làng nghề đậu bạc Định Công, nơi lưu giữ nghệ thuật chế tác bạc thủ công tinh xảo, bộ trang phục kết hợp hình ảnh lưỡng long chầu nhật – biểu tượng của quyền lực, sự cao quý, linh thiêng và sức mạnh.

Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi trình diễn trang phục áo dài mang tên “Thăng Long Hộ" đến từ nhà thiết kế Nguyễn Huy Hoàng.

﻿ Tổng lãnh sự các nước: Belarus; Hungary; Indonesia;Ý; Lào; Malaysia; Hà Lan; Hàn Quốc; Singapore; Thái Lan; Cuba; Campuchia; Liên bang Nga tại TP.HCM tham gia trình diễn áo dài trong bộ sưu tập “Đa sắc”.

Bộ sưu tập “Bay cao Việt Nam” với sự tham gia trình diễn của các cơ quan, các doanh nghiệp, trường học, công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP.HCM khép lại phần trình diễn nghệ thuật đặc biệt trong đêm khai mạc Lễ hội Áo dài lần thứ 12 năm 2026.