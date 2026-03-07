Mãn nhãn màn trình diễn tại Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12

(PLO)- Hàng trăm bộ áo dài của 36 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam được các diễn viên, người mẫu, đại sứ hình ảnh trình diễn mãn nhãn trong đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12.
Tối 6-3, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 chính thức khai mạc với chủ đề “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Sự kiện không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài – di sản văn hóa Việt Nam, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, lòng tự hào dân tộc, tinh thần hội nhập và phát triển.
Bộ sưu tập “Thành phố vươn mình” đến từ nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh mở màn cho phần trình diễn đêm khai mạc. Các tác phẩm được thiết kế trên nền lụa tơ tằm Việt Nam, qua đó đưa hình ảnh các danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc đặc sắc của TP.HCM lên tà áo dài một cách tinh tế, mềm mại và rõ nét.
Đêm khai mạc lễ hội áo dài TP.HCM tạo dấu ấn mạnh mẽ qua chương trình nghệ thuật đặc biệt được xây dựng với ba chương: “Sợi tơ thời gian - Dòng chảy di sản”, “Sợi tơ kết nối - Thành phố của ánh sáng” và “Dệt nên khát vọng”.
Hàng trăm bộ áo dài của 36 nhà thiết kế toàn quốc được hàng trăm diễn viên, người mẫu... trình diễn mãn nhãn trong không gian sân khấu hiện đại, kết hợp âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn đặc sắc.
Chương I: Sợi tơ thời gian - Dòng chảy di sản
Bộ sưu tập “Việt Nam gấm hoa” đến từ nhà thiết kế, thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam với những tà áo dài truyền thống gặp gỡ niềm tự hào dân tộc trong một diện mạo đương đại. Trên nền lụa SVF cao cấp, những hình ảnh di sản, danh lam thắng cảnh và giá trị văn hóa tinh hoa của Bắc Bộ được tái hiện đầy trân quý.
Bộ sưu tập áo dài “Long Phượng Vân Ca” lấy cảm hứng từ những hoa văn họa tiết đặc trưng và nét văn hoá mang giá trị hoài cổ Cố Đô với sự kết hợp tinh tế giữa các yếu tố truyền thống và đương đại. Sắc màu được nhà thiết kế Ngô Nhật Huy sử dụng đa dạng phong phú để tạo ra sự tương phản độc đáo, gợi nhớ nét hoài cổ của một nền Văn Hoá.
Các người mẫu nhí trình diễn bộ sưu tập “Em hồn nhiên” đến từ nhà thiết kế Dexnol Trần - Tuấn Huỳnh. Chiếc áo dài hiện hữu như một trang giấy dịu dàng, nơi thế giới nội tâm được vẽ nên bằng tất cả sự hồn nhiên và trong trẻo. Sự kết hợp của vàng chanh, hồng cánh sen, xanh cốm tạo nên nhịp điệu tươi vui, năng động và tinh nghịch cho bộ sưu tập.
Bộ sưu tập “Thành phố trong tim em” do nhà thiết kế Tạ Linh Nhân thực hiện, kể câu chuyện về TP. HCM sau sáp nhập qua góc nhìn hồn nhiên của trẻ em. Tất cả được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình hội họa, nét vẽ thiếu nhi cách điệu, gam màu tươi sáng và cảm xúc trong veo. Ở đó, “Em” không chỉ mặc áo dài mà đang kể câu chuyện về thành phố mình yêu, một thành phố của bản sắc, hội nhập và khát vọng vươn mình.
Bộ sưu tập “Đồng dao” đến từ nhà thiết kế Đức Vincie với những vạt áo chở đầy kỷ niệm, nơi sắc màu dệt nên tình thân. Những gam màu như hồng phấn, xanh non, vàng nắng gợi lên sự tươi trẻ của thanh xuân.
Bản giao hưởng sắc độ thời gian của bộ sưu tập “Hương ký ức” là sự kết hợp giữa kỹ thuật nhuộm lụa và tư duy duy mỹ, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trầm mặc của chiều tà xứ Huế.
Bộ sưu tập “Lóng đôi” đến từ nghệ nhân Phạm Văn Tuyền. Qua sự kết hợp giữa thủ công truyền thống và kỹ thuật đương đại, nghệ nhân Năm Tuyền mong muốn góp thêm một góc nhìn về áo dài ngũ thân như một thực thể văn hóa sống. Nơi cấu trúc trang phục phản chiếu tư duy thẩm mỹ truyền thống và nơi những “nhịp lóng đôi” của sợi tơ vàng vẫn tiếp tục kết nối lịch sử với đời sống đương đại.
Chương II: Sợi tơ kết nối - Thành phố của ánh sáng
Bộ sưu tập “Mặt Trời và Nước Non” là bản giao hòa rực rỡ giữa ánh sáng và quê hương. Hình ảnh mặt trời được khắc họa nổi bật trên nền các chất liệu như lụa, gấm, nhung,... lan tỏa nguồn năng lượng ấm áp và đầy kiêu hãnh. Nhà thiết kế Đinh Văn Thơ sử dụng các gam màu mạnh mẽ như đỏ, xanh, vàng... tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng nhằm tôn vinh khí chất người phụ nữ Việt.
Các người mẫu trình diễn bộ sưu tập “Mặt trời, Cánh Cò và Thành phố của tôi” đến từ nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng.
Bộ sưu tập “Mặt trời, cánh Cò và Thành phố của tôi” nổi bật với hình ảnh cánh cò bay giữa đồng cỏ lau, mây ngàn và những danh thắng đặc trưng của TP.HCM. Thiết kế tôn vinh những vẻ đẹp tinh khôi cùng sắc màu thiên nhiên trong văn hóa Việt.
Bộ sưu tập “Di sản Việt - Viet Legacy” đến từ nhà thiết kế Vũ Thảo Giang được lấy cảm hứng từ những di sản đặc trưng của đất Việt: Tơ sen thanh khiết từ cuống hoa sen; Tơ tằm truyền thống óng ánh; Tơ chuối mềm mại từ thân cây, tận dụng phế phẩm nông nghiệp; Sợi dứa bền bỉ từ lá thừa zero-waste; Sợi gai xanh, sợi lanh, sợi đay, sợi tre – tất cả đều phân hủy sinh học, tái tạo nhanh và thân thiện với môi trường.
Bộ sưu tập “Tinh hoa làng nghề” lấy cảm hứng từ chất liệu các làng nghề như: điêu khắc, làm chiếu, làm nhang, làm giấy, dệt lụa, dệt sợi... từ khắp các làng nghề nổi tiếng khác trên khắp Việt Nam. Mỗi tác phẩm mang trong mình sức mạnh kết nối các thế hệ, là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa những giá trị truyền thống và sự phát triển hiện đại.
Chương III: Dệt nên khát vọng
Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi trình diễn trang phục áo dài mang tên “Thăng Long Hộ" đến từ nhà thiết kế Nguyễn Huy Hoàng.
Tổng lãnh sự các nước: Belarus; Hungary; Indonesia;Ý; Lào; Malaysia; Hà Lan; Hàn Quốc; Singapore; Thái Lan; Cuba; Campuchia; Liên bang Nga tại TP.HCM tham gia trình diễn áo dài trong bộ sưu tập “Đa sắc”.
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của thành phố bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.
Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện theo các bước sau: