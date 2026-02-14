Áo dài đạt doanh thu hàng trăm tỉ trên sàn thương mại điện tử dịp Tết 2026 14/02/2026 10:40

(PLO)- Áo dài đang là nhóm sản phẩm tạo ra doanh thu tiền tỉ cho các nhà bán hàng online trong dịp cao điểm mua sắm Tết vừa qua.

Vượt qua những rào cản về lo ngại khi mua sắm thời trang online, mặt hàng áo dài truyền thống đang trở thành sản phẩm mang về doanh thu bùng nổ cho các nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Thu tiền tỉ từ việc bán áo dài

Báo cáo của Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cho biết, chỉ tính riêng trên Shopee, từ ngày 1-12-2025 đến ngày 11-1-2026, hệ thống ghi nhận doanh thu của các sản phẩm áo dài đạt hơn 138 tỉ đồng, tăng 49% so với 6 tuần trước.

Áo dài là sản phẩm hút khách tiêu dùng online trong dịp mua sắm Tết 2026. Ảnh: THU HÀ

Số lượng các sản phẩm áo dài bán ra thị trường đạt hơn 444 nghìn sản phẩm, tăng 44% so với 6 tuần trước, dù số lượng nhà bán hàng giảm nhẹ.

Metric.vn cũng ghi nhận, các sản phẩm nằm trong phân khúc từ 200.000 - 350.000 đồng được người tiêu dùng chi tiêu nhiều nhất. Đây là mức giá dễ mua, dễ theo xu hướng và phù hợp với tâm lý mua sắm cận Tết. Dù vậy, các sản phẩm nằm trong phân khúc giá từ 750.000 - 1 triệu đồng và nhóm trên 1 triệu đồng cũng lần lượt chiếm tỉ lệ 6%. Điều này cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm giá cao trên nền tảng online.

Tương tự, thông tin từ nền tảng TikTok Shop cũng cho biết, chỉ riêng tháng 1-2026, nền tảng đã ghi nhận 2 triệu đơn hàng áo dài được bán ra trên toàn quốc, thiết lập kỷ lục mới về số lượng đơn hàng của trang phục truyền thống này.

Trước đó, trong quý 3-2025, TikTok Shop ghi nhận doanh số bán áo dài đạt hơn 2,8 triệu đơn hàng, đóng góp 50% tổng lượng đơn hàng áo dài cả năm và tăng trưởng tới 816% so với cùng kỳ.

Theo TikTok Shop, không riêng dịp Tết, vào các dịp lễ lớn trong năm 2025, áo dài cũng ghi nhận mức tăng trưởng số lượng đơn hàng vượt trội. Đơn cử như dịp lễ 30-4 vừa qua, TikTok Shop ghi nhận các nhà bán hàng bán ra gần 195.000 đơn hàng, tăng hơn 1.200% so với cùng kỳ. Hay như dịp Quốc khánh 2-9, người dân Việt Nam mua gần 380.000 đơn hàng, tăng gần 1.700%.

TikTok Shop cho rằng các số liệu tăng trưởng trên cho thấy một làn sóng tiêu dùng mới đang hình thành. Áo dài không còn là trang phục chỉ dành riêng cho ngày Tết mà trở thành phân khúc thời trang văn hóa có sức sống quanh năm.

Vì sao áo dài lập doanh số khủng trên TMĐT?

Đại diện ngành hàng Thời trang của TikTok Shop cho biết, một trong những động lực tăng trưởng của nhóm sản phẩm áo dài trên TMĐT được thúc đẩy bởi phương thức livestream. Hình thức này giúp người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm theo thời gian thực mà còn trải nghiệm cách mặc và cảm nhận tinh thần Tết ngay trên màn hình.

Chính khả năng tương tác trực tiếp, quan sát chất liệu, phom dáng và cách lên đồ của người thật trong bối cảnh thật đã xóa bỏ rào cản vốn có khi mua trang phục truyền thống qua TMĐT. Nhờ đó, livestream trở thành động lực quan trọng thúc đẩy việc tiêu thụ hàng triệu chiếc áo dài trong mùa mua sắm Tết 2026, đồng thời góp phần đưa áo dài trở lại vị trí trung tâm trong lựa chọn thời trang dịp lễ của người Việt.

Livestream là động lực quan trọng thúc đẩy việc tiêu thụ quần áo trong mùa mua sắm Tết 2026. Ảnh: THU HÀ

Ngoài ra, các nhà thiết kế và thương hiệu đã nhạy bén nắm bắt xu thế tiêu dùng khi kết hợp mẫu mã giao thoa giữa giá trị truyền thống và hơi thở thời trang hiện đại. Sản phẩm phù hợp nhiều lứa tuổi với mức giá trải dài.

Cạnh đó, giá cả và chương trình khuyến mãi cũng là động lực không thể bỏ qua. Các nền tảng TMĐT đã đồng loạt tung ra voucher, freeship và các chương trình flash sale nhắm thẳng vào mùa Tết.

Đơn cử Shopee liên tục triển khai các chiến dịch mua sắm chuyên biệt theo từng nhóm ngành hàng như Tuần lễ thời trang kết hợp các nội dung giải trí, livestream xuyên suốt tháng 1 và tháng 2. Lazada cũng kéo dài chiến dịch "Siêu sale Tết 2026" và đẩy mạnh livestream mỗi ngày từ 8 giờ sáng tới 22 giờ đêm.

TikTok Shop triển khai chiến dịch “Tết Ta Ba Miền: Tuần Lễ Áo Dài Truyền Thống” xuyên suốt tháng 1. Chiến dịch kết hợp cùng các nhà sáng tạo nội dung như Ngọc Trinh và CiiN nhằm thúc đẩy doanh thu cho nhà bán và lan tỏa giá trị áo dài truyền thống.

Đáng chú ý, để hỗ trợ nhà bán hàng và tiểu thương, nền tảng đã triển khai gói ưu đãi với mức giảm lên tới 50%, hàng triệu voucher miễn phí vận chuyển và hơn 100.000 mã giảm giá dành riêng cho hàng Việt. Việc này giúp giảm mạnh rào cản về chi phí cho người mua và tạo điều kiện cho các tiểu thương mở rộng doanh số.