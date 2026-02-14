Đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp Tết 14/02/2026 08:52

(PLO)- Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành ở mức 124-125% công suất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao trước, trong và sau Tết.

Trước dự báo nhu cầu xăng dầu tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã chủ động vận hành ở công suất tối ưu, tổ chức sản xuất xuyên Tết nhằm góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước.

Trong hai tháng đầu năm 2026, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 1,34 triệu tấn sản phẩm. Hiện nhà máy đang vận hành ở mức 124-125% công suất quy đổi, duy trì hoạt động an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao trước, trong và sau Tết.

Kỹ sư nhà máy làm việc xuyên Tết.

Trong dịp nghỉ Tết, đơn vị vận hành đã lên kế hoạch tiếp nhận 5 chuyến tàu chở dầu thô và nguyên liệu, gồm 3 chuyến dầu thô trong nước, 1 chuyến dầu thô nhập khẩu và 1 chuyến cấu tử, bảo đảm nguồn đầu vào liên tục, không để gián đoạn sản xuất. Hoạt động xuất bán xăng dầu bằng đường biển và đường bộ vẫn được duy trì bình thường để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Để bảo đảm nhà máy hoạt động xuyên suốt, lực lượng vận hành, kỹ thuật, bảo trì, an toàn và an ninh được bố trí trực 24/24h. Công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm soát an ninh được tăng cường; phương tiện, thiết bị luôn sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Việc duy trì vận hành nhà máy ở công suất cao trong dịp Tết được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, không để xảy ra thiếu hụt xăng dầu cục bộ trên thị trường.

