TP.HCM: Xã Long Sơn khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp lọc hóa dầu 15/08/2025 16:08

(PLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030 xã Long Sơn, TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp quan trọng của khu vực với các dự án tổng mức đầu tư nhiều tỉ USD.

Sáng 15-8, Đảng bộ xã Long Sơn, TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM dự và chỉ đạo đại hội.

Trung tâm công nghiệp hóa dầu và du lịch văn hóa, sinh thái

Xã Long Sơn là đơn vị hành chính cấp xã của TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Từ 1-7, xã Long Sơn mới được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng, không chia tách, sáp nhập địa giới hành. Xã Long Sơn có diện tích 56,7 km2, chia thành 9 thôn, dân số 17.763 người. Đảng bộ xã Long Sơn có 19 chi bộ với 355 đảng viên.

Long Sơn là địa bàn rộng, có truyền thống cách mạng gắn với chiến khu Rừng Sác, có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh, đặc biệt là khu vực biên giới biển.

Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam (tổng vốn đầu tư khoảng 5,6 tỉ USD, diện tích 460ha) triển khai xây dựng, đi vào hoạt động tại xã Long Sơn có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cuộc sống của người dân. Ảnh: LSP

Thời gian qua nhiều dự án lớn tại xã Long Sơn đã được triển khai và đi vào hoạt động như: Tổ hợp hóa dầu Miền Nam (tổng vốn đầu tư khoảng 5,6 tỉ USD, diện tích 460ha), Cảng quốc tế Long Sơn tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng, Nhà máy Khí công nghiệp Long Sơn tổng vốn đầu tư khoảng 240 tỉ đồng đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cuộc sống của người dân.

Hạ tầng giao thông kết nối, mở rộng không gian phát triển

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Long Sơn xác định, sau khi các trục giao thông trọng yếu trên địa bàn xã được đầu tư hoàn chỉnh cùng với chủ trương đầu tư thêm dự án cầu sẽ tạo ra sự kết nối đồng bộ giữa Long Sơn với các trung tâm chức năng lân cận khác trong khu vực (như khu thương mại tự do gắn với Cái Mép Hạ, các khu công nghiệp, đô thị trên địa bàn phường lân cận).

Từ đây mở ra không gian phát triển cho các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư đến xã.

Một góc xã Long Sơn ngày nay. Ảnh: KN

Long Sơn tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp quan trọng của khu vực. Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam vận hành thương mại đầu tư và tiếp tục đầu tư theo kế hoạch, KCN dầu khí Long Sơn được triển khai đầu tư sẽ thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp và công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực lọc hóa dầu.

Song song với việc phát triển hoạt động công nghiệp, xã Long Sơn phát huy tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản truyền thống. Thực hiện kết hợp hài hòa giữa sản xuất thủy sản với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa gắn với tăng trưởng xanh, du lịch sẽ trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế, tạo giá trị gia tăng và đa dạng hóa nguồn thu nhập cho nhân dân.

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ xã Long Sơn thực hiện hai chương trình phát triển sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng của địa phương; chương trình quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả đối với mặt nước và đất mặt nước.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TD

Tập trung đầu tư công trình, dự án lớn, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với phạm vi địa giới hành chính và yêu cầu phát triển của địa phương bằng nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách. Cụ thể đề xuất đầu tư và hoàn thiện các dự án với tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỉ đồng, trong đó vốn Ngân sách hơn 5.000 tỉ đồng còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Tại đại hội, Đảng bộ xã Long Sơn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Cường được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã; bà Mai Ngọc Oanh là Phó Bí thư thường trực; ông Nguyễn Trọng Thụy là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.