TP.HCM: Xã Long Sơn khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp lọc hóa dầu

Sáng 15-8, Đảng bộ xã Long Sơn, TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM dự và chỉ đạo đại hội.
Trung tâm công nghiệp hóa dầu và du lịch văn hóa, sinh thái
Xã Long Sơn là đơn vị hành chính cấp xã của TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Từ 1-7, xã Long Sơn mới được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng, không chia tách, sáp nhập địa giới hành. Xã Long Sơn có diện tích 56,7 km2, chia thành 9 thôn, dân số 17.763 người. Đảng bộ xã Long Sơn có 19 chi bộ với 355 đảng viên.
Long Sơn là địa bàn rộng, có truyền thống cách mạng gắn với chiến khu Rừng Sác, có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh, đặc biệt là khu vực biên giới biển.
Thời gian qua nhiều dự án lớn tại xã Long Sơn đã được triển khai và đi vào hoạt động như: Tổ hợp hóa dầu Miền Nam (tổng vốn đầu tư khoảng 5,6 tỉ USD, diện tích 460ha), Cảng quốc tế Long Sơn tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng, Nhà máy Khí công nghiệp Long Sơn tổng vốn đầu tư khoảng 240 tỉ đồng đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cuộc sống của người dân.
Hạ tầng giao thông kết nối, mở rộng không gian phát triển
Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Long Sơn xác định, sau khi các trục giao thông trọng yếu trên địa bàn xã được đầu tư hoàn chỉnh cùng với chủ trương đầu tư thêm dự án cầu sẽ tạo ra sự kết nối đồng bộ giữa Long Sơn với các trung tâm chức năng lân cận khác trong khu vực (như khu thương mại tự do gắn với Cái Mép Hạ, các khu công nghiệp, đô thị trên địa bàn phường lân cận).
Từ đây mở ra không gian phát triển cho các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư đến xã.
Long Sơn tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp quan trọng của khu vực. Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam vận hành thương mại đầu tư và tiếp tục đầu tư theo kế hoạch, KCN dầu khí Long Sơn được triển khai đầu tư sẽ thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp và công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực lọc hóa dầu.
Song song với việc phát triển hoạt động công nghiệp, xã Long Sơn phát huy tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản truyền thống. Thực hiện kết hợp hài hòa giữa sản xuất thủy sản với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa gắn với tăng trưởng xanh, du lịch sẽ trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế, tạo giá trị gia tăng và đa dạng hóa nguồn thu nhập cho nhân dân.
Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ xã Long Sơn thực hiện hai chương trình phát triển sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng của địa phương; chương trình quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả đối với mặt nước và đất mặt nước.
Tập trung đầu tư công trình, dự án lớn, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với phạm vi địa giới hành chính và yêu cầu phát triển của địa phương bằng nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách. Cụ thể đề xuất đầu tư và hoàn thiện các dự án với tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỉ đồng, trong đó vốn Ngân sách hơn 5.000 tỉ đồng còn lại là vốn ngoài ngân sách.
Tại đại hội, Đảng bộ xã Long Sơn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Cường được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã; bà Mai Ngọc Oanh là Phó Bí thư thường trực; ông Nguyễn Trọng Thụy là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Thành ủy TP.HCM, ông Trần Văn Tuấn đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xã Long Sơn thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Sau 45 ngày vận hành mô hình chính quyền hai cấp, xã Long Sơn đã khắc phục được các hạn chế về cơ sở vật chất, từng bước vận hành có hiệu quả bộ máy hành chính, phát huy được hiệu quả của trung tâm dịch vụ hành chính công xã.
Theo ông Trần Văn Tuấn, báo cáo chính trị tại đại hội của Đảng bộ xã Long Sơn đã đánh giá được tiềm năng lợi thế của địa phương. Đồng thời, nhận diện được tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản truyền thống, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, các loại hình du lịch dọc theo các tuyến đường sông...
Ông Tuấn đề nghị Đảng bộ xã Long Sơn tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đại hội, trong đó tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi hai chương trình trọng điểm, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng của địa phương; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả đối với mặt nước và đất mặt nước...
Trong đó, phải tạo ra những đột phá thực sự trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ chất lượng cao, gắn liền với chuyển đổi số. Quá trình phát triển phải đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.