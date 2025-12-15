Tây Ninh ký kết với CT Group hướng tới công nghệ cao 15/12/2025 21:40

(PLO)- UBND tỉnh Tây Ninh ký kết hợp tác với CT Group, hướng tới phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái UAV công nghệ cao.

Chiều ngày 15-12, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Tập đoàn CT Group tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với định hướng phát triển hệ sinh thái công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh ký kết Bản ghi nhớ với Tập đoàn CT Group về hợp tác triển khai Dự án UAV Mega City, phát triển hệ sinh thái công nghệ UAV tại Tây Ninh. Ảnh: CT

Theo nội dung ký kết, hợp tác được triển khai trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để CT Group triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời các thủ tục pháp lý trong suốt quá trình triển khai, bảo đảm đúng quy định và sát thực tiễn.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: CT

UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác mang ý nghĩa thiết thực trên hai phương diện. Thứ nhất, tạo khuôn khổ hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu lớn của Nghị quyết 57-NQ/TW.

Thứ hai, mở ra định hướng xây dựng và phát triển hệ sinh thái công nghệ UAV tại Tây Ninh, bao gồm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kiểm thử, vận hành, đào tạo nhân lực và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực quản lý, sản xuất và đời sống.

Bên cạnh đó, hai bên cũng định hướng nghiên cứu hình thành mô hình đô thị xanh, thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế, lấy công nghệ cao và đổi mới sáng tạo làm nền tảng, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: CT

Về phía doanh nghiệp, Tập đoàn CT Group cam kết đồng hành cùng Tây Ninh trong việc hoàn thiện hệ sinh thái toàn diện về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, CT Group tập trung phát triển các ngành công nghệ lõi mà tập đoàn đang làm chủ như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, UAV, robot, năng lượng mới, bản sao số quốc gia (National Digital Twin) và sàn tín chỉ carbon, góp phần đưa Tây Ninh trở thành trung tâm phát triển UAV và công nghệ cao.

Đáng chú ý, CT Group sẵn sàng chia sẻ mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thế hệ mới 4.0, đồng thời hợp tác phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp (LAE) – lĩnh vực được đánh giá có năng suất vượt trội, hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.