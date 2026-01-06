Phường Vũng Tàu thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế 06/01/2026 16:06

Ngày 6-1, UBND phường Vũng Tàu, TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Trạm Y tế phường và công tác cán bộ của hai đơn vị này.

Theo đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý các chợ phường Vũng Tàu. Trung tâm có trụ sở chính tại số 91 đường Lý Thường Kiệt, phường Vũng Tàu.

Đơn vị này có chức năng cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu về văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, đô thị và các dịch vụ khác theo quy định.

Phường Vũng Tàu trao các quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công và Trạm Y tế phường. Ảnh: Cẩm Nhung

Về công tác cán bộ, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu bổ nhiệm ông Lê Anh Quỳnh (49 tuổi, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch Vũng Tàu) giữ chức Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Trạm Y tế phường Vũng Tàu có trụ sở làm việc chính tại số 131 Trương Công Định. Đơn vị thực hiện dịch vụ chuyên môn về phòng bệnh, khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe cộng đồng, bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em, dân số, an toàn thực phẩm.

Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu giao Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường cho bà Trần Mỹ Hạnh (54 tuổi), Phó Giám đốc Trạm Y tế phường, kể từ ngày 1-1-2026 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc.

Đồng thời, bổ nhiệm bà Võ Thị Mai (39 tuổi, Trưởng trạm Y tế phường Vũng Tàu, Trung tâm Y tế khu vực Vũng Tàu) giữ chức Phó Giám đốc Trạm Y tế phường kể từ ngày 1-1-2026.

Tại buổi lễ, phường Vũng Tàu cũng công bố quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2026 cho các đơn vị trên địa bàn.

Phường Vũng Tàu công bố quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách năm 2026. Ảnh: CN

Phát biểu chỉ đạo, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu chúc mừng và đánh giá cao năng lực của các lãnh đạo vừa được bổ nhiệm. Ông mong muốn các cán bộ phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Chủ tịch UBND phường đề nghị các đơn vị mới nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy để đáp ứng yêu cầu công việc và sớm thực hiện các nhiệm vụ được giao.