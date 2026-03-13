Gấp rút làm xong đề án phân loại đơn vị hành chính ở Lâm Đồng 13/03/2026 08:27

(PLO)- Hồ sơ đề án phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 20-3.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn đôn đốc các sở, ngành cung cấp số liệu phục vụ công tác phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo Nghị định 307/2025/NĐ-CP (27-11-2025) của Chính phủ. Theo đó, qua tổng hợp, đến nay mới chỉ có 7 đơn vị cung cấp số liệu theo quy định.

Các đơn vị phải cung cấp tài liệu đơn vị hành chính cấp xã, phường được xác định là có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một cụm liên xã, phường. Ảnh: PN

Riêng Sở Xây dựng mới cung cấp số liệu và điểm chấm của 13/20 phường về tỉ lệ dân số đô thị trên địa phương được cung cấp nước sạch; Sở Nông nghiệp và Môi trường mới cung cấp diện tích tự nhiên của tỉnh và cấp xã và Sở Tài chính mới cung cấp số liệu về tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương và tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế…

Để có cơ sở tham mưu, phân loại đơn vị hành chính (ĐVHC) tỉnh Lâm Đồng và là cơ sở để UBND cấp xã xây dựng hồ sơ, đề án phân loại ĐVHC cấp xã, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị khẩn trương cung cấp số liệu và điểm chấm đối với tiêu chí quy mô dân số của tỉnh và của từng xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Các đơn vị cung cấp số liệu về vị trí, vai trò ĐVHC tỉnh, cấp xã có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc, trung tâm du lịch có thương hiệu quốc tế. ĐVHC cấp xã được xác định là trung tâm về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một cụm liên xã, phường…

Sông Cà Ty, Phan Thiết. Ảnh: PN

Văn bản cung cấp số liệu, điểm chấm đối với từng tiêu chí phục vụ xây dựng hồ sơ Đề án phân loại ĐVHC tỉnh, cấp xã gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20-3.

Trước đó, Sở Nội vụ đã có công văn đề nghị các sở, ngành, UBND cấp xã tuyên truyền, quán triệt về các nghị định, kế hoạch liên quan mục đích, yêu cầu phân loại ĐVHC sau sắp xếp bằng hình thức phù hợp đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn được biết.

Các sở, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện theo quy định, trong đó khẩn trương cung cấp các số liệu liên quan gửi đến Sở Nội vụ và UBND cấp xã để triển khai xây dựng đề án.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai xây dựng hồ sơ đề án phân loại ĐVHC tỉnh; tổ chức khảo sát thẩm định theo yêu cầu của cơ quan cấp trên theo quy định.

Phú Quý là đơn vị có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc.

Trên cơ sở số liệu do các sở, ngành cung cấp, UBND cấp xã triển khai xây dựng, hoàn thiện Đề án phân loại ĐVHC cấp xã; thời gian gửi hồ sơ phân loại ĐVHC về Sở Nội vụ từ ngày 15 đến 17-4.