Hải Phòng: Trang trọng lễ khai bút đầu năm tại đền thờ thầy Chu Văn An 24/02/2026 15:43

(PLO)- Lễ khai bút nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, đồng thời tri ân công lao to lớn của Vạn thế sư biểu Chu Văn An.

Ngày 24-2, tại Đền thờ Vạn thế sư biểu Chu Văn An (Khu Di tích Quốc gia Phượng Hoàng), phường Chu Văn An (TP Hải Phòng) đã diễn ra Lễ khai bút xuân Bính Ngọ 2026.

Lễ khai bút được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng đạo lý “tôn sư trọng đạo” của dân tộc; đồng thời tri ân công lao to lớn của Vạn thế sư biểu Chu Văn An – Danh nhân Văn hóa thế giới, người thầy mẫu mực của muôn đời.

Đây cũng là hoạt động văn hóa truyền thống mang ý nghĩa khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện, hun đúc chí hướng lập thân, lập nghiệp cho thế hệ trẻ trong năm mới.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đánh trống khai bút xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HP

Chương trình diễn ra với các nghi thức trang trọng: Cung tuyên văn tế dâng hương tri ân Vạn thế sư biểu; diễn văn khai bút đầu xuân; nghi thức khởi trống khai bút; trình diễn thư pháp Hán văn với 4 chữ “Chính đại quang minh” – biểu trưng cho đường lối đúng đắn, sáng suốt, vì dân vì nước; nghi thức khai bút chữ Quốc ngữ với 7 chữ: Trí- Minh - An - Khang - Vinh - Thịnh - Phúc (mang ý nghĩa về trí tuệ, sức khoẻ, sự nghiệp, phúc đức).

Các hoạt động tại lễ khai bút. Ảnh: HP

Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi lễ, các học sinh tiêu biểu của phường Chu Văn An (Hải Phòng) và phường Thanh Liệt (Hà Nội – quê hương thầy Chu Văn An) đã đồng loạt thực hiện nghi thức khai bút với lời dạy của thầy: “Học chính đạo, hành thuần thục.” Qua đó thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện, tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương.

Nhân dịp này, UBND phường Chu Văn An trao thưởng cho 20 học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2025.