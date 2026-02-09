Gia Lai: Miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh và bầu một trưởng ban 09/02/2026 10:12

Ngày 9-2, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, do chuyển công tác.

HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: ĐT.

Trước đó, ngày 30-12, Ban Bí thư đã quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Tuấn Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng đã bầu bà Huỳnh Thị Thúy Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Huỳnh Thị Thúy Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, được bầu giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Gia Lai sẽ xem xét, thảo luận và thông qua đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, gồm một báo cáo và 19 dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công.

Cùng đó, phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, bãi bỏ một số nghị quyết và xem xét, quyết định công tác cán bộ theo thẩm quyền.