Chi tiết các điểm trông giữ xe phục vụ khách tham quan Đường hoa nghệ thuật ở Cần Thơ 14/02/2026 09:23

(PLO)- Ngoài việc công bố 14 điểm trông giữ xe máy, xe ô tô phục vụ người dân khi đến tham quan Đường hoa nghệ thuật ở Cần Thơ, Ban tổ chức còn công bố ba số đường dây nóng.

Đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 sẽ được khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 14-2-2026 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), tại khu vực đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Mô hình "Mã đáo thành công" với 8 chú ngựa cưỡi trên sóng hoa tại Đường hoa nghệ thuật năm nay. Ảnh: NHẪN NAM

Để phục vụ người dân, du khách đến tham quan Đường hoa nghệ thuật, UBND phường Ninh Kiều bố trí 14 điểm trông giữ xe.

Cụ thể, có 11 điểm trông giữ xe 2 bánh gồm:

1. Vỉa hè trước tòa nhà STS (đường Hòa Bình).

2. Vỉa hè trước Ngân hàng Vietcombank (đường Hòa Bình).

3. Vỉa hè trước Ngân hàng Kiên Long (đường Hòa Bình).

4. Vỉa hè trước cửa hàng An Phước (đường Hòa Bình).

5. Vỉa hè trước Trường tiểu học Lê Quý Đôn (đường Hòa Bình).

6. Vỉa hè trước Ngân hàng Sacombank (đường Võ Văn Tần).

7. Vỉa hè trước Ngân hàng Quân đội (đường Võ Văn Tần).

8. Vỉa hè trước khu đất Ngân hàng HD Bank (đường Võ Văn Tần).

9. Vỉa hè góc đường Nguyễn Thái Học – Phan Đình Phùng.

10. Khuôn viên Tòa án cũ, số 61 Phan Đình Phùng.

11. Vỉa hè trước Ngân hàng BIDV (đường Phan Đình Phùng).

Ba điểm trông giữ xe ô tô gồm:

1. Lòng đường Châu Văn Liêm – Nguyễn An Ninh (giáp dãy phân cách), đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Hòa Bình.

2. Lòng đường Lý Tự Trọng (cặp công viên Lưu Hữu Phước).

3. Lòng đường Phan Văn Trị (cặp công viên Lưu Hữu Phước).

Ngoài ra, người dân và du khách có công việc cần thiết thì liên hệ đường dây nóng gồm:

- Tổ Điều hành Đường hoa nghệ thuật: 0914 583949.

- Công an phường Ninh Kiều: 02923 820938.

- Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ: 02923 823103.