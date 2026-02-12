Video: Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ dần lộ diện

(PLO)- Ngày 12-2, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng đoàn đi khảo sát tiến độ Đường hoa nghệ thuật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 của TP.

Theo ghi nhận của phóng viên, Đường hoa nghệ thuật của Cần Thơ hiện có nhiều mô hình đã và đang được các công nhân gấp rút hoàn thành. Trong đó, nổi bật nhất là mô hình mã đáo thành công gồm tám chú ngựa rất đẹp đang phi nước đại trên sóng hoa muôn sắc, tạo ấn tượng vui tươi, mạnh mẽ.

Mô hình tam mã phi nước đại tại khu vực cổng chính cũng vừa được vận chuyển về đường hoa và đang được hoàn thiện để lắp đặt…

Các công nhân đang tất bật hoàn thiện các hạng mục để Đường hoa được khánh thành vào lúc 19 giờ ngày 14-2-2026 (nhằm ngày 27 tháng Chạp).