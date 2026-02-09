Lộ diện hình ảnh các linh vật ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ Bính Ngọ 2026 09/02/2026 20:02

(PLO)- Hàng chục linh vật ngựa ở các đại cảnh, tiểu cảnh trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đã dần lộ diện. Các công nhân đang tất bật thi công để hoàn thành đường hoa kịp tiến độ mở cửa phục vụ du khách vào ngày 15-2 (tức 28 tháng Chạp).

Chỉ còn khoảng 6 ngày nữa, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 (phường Sài Gòn) chính thức mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân của người dân TP.HCM và du khách. Các linh vật ngựa ở khu vực đại cảnh, tiểu cảnh của đường hoa đã dần lộ diện phác họa một bức tranh xuân rực rỡ, hứa hẹn mang đến điểm nhấn ấn tượng cho người dân và du khách trong những ngày Tết sắp tới.

Theo ghi nhận của PV vào chiều 9-2 (tức 22 tháng Chạp), không khí làm việc tại đường hoa Nguyễn Huệ diễn ra tất bật. Các đơn vị thi công đang chạy nước rút trong việc trang trí, hoàn thiện các hạng mục.

Linh vật ngựa chính của đường hoa cao 7m, dài 9m được đặt trên phần đế cao 11m, đang được chế tác, thi công nhiều tháng.

Linh vật ngựa tại khu vực trung tâm của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên.

Khu vực “Rực rỡ miền ký ức” có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Đèn có trục xoay liên tục tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.

Linh vật ngựa từ đại cảnh là “Nhất mã thong dong” là linh vật lớn nhất Đường hoa với chiều cao gần 7m.

Được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong.

Công nhân đang thi công tiểu cảnh "Sớ vinh quy bái tổ" với tạo hình uốn lượn, hoa văn dân gian nhằm tái hiện không gian văn hóa truyền thống.

Khu vực đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, linh vật này được khắc họa với các lớp màu, đạt chiều cao 6,4 m.

Hai linh vật gà nhiều cựa, voi nhiều ngà tại đại cảnh “Ngựa chín hồng mao”.

﻿ ﻿ Dù thời tiết TP.HCM trong những ngày này nắng nóng oi bức nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc, quyết tâm hoàn thành một đường hoa ấn tượng.

Lấy cảm hứng từ bản dân ca Lý ngựa ô đầy ngọt ngào, cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn.

Linh vật ngựa tại đại cảnh cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” có bề mặt được hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên sự óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời.

Không gian "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" đang được hoàn thiện phần thô.

﻿ Sau khi hoàn thiện, người dân TP.HCM và du khách sẽ có thêm nhiều trải nghiệm các linh vật ngựa, khung cảnh của đường hoa với nhiều hiệu ứng cả ngày lẫn đêm.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là một kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại trải dài đoạn đường khoảng 700m.

Với những loại hoa đã được tập kết đến đường hoa, công nhân liên tục tưới nước để đảm bảo sức sống, độ tươi cho hoa trước, trong thời gian trưng bày.

Phần đại cảnh phía cổng chào của đường hoa (giáp với đường Tôn Đức Thắng) sẽ có 9 linh vật ngựa đa dạng về màu sắc, kích thước.

﻿ ﻿ Linh vật ngựa nhỏ và cổng vòm của cụm đại cảnh mang tên “Giang sơn cẩm tú”.

3 linh vật ngựa lớn tại cụm đại cảnh mang tên “Giang sơn cẩm tú”. Sau khi hoàn thiện, cụm 9 linh vật ngựa được đặt trên bục mô phỏng đường đua, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ. Các linh vật ngựa tại đây thể hiện sự gắn kết, tạo nên vùng phát triển năng động, tích hợp và đầy nội lực với thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”.

Các nhân viên điện lực kiểm tra nguồn điện, trang thiết bị, hỗ trợ đấu nối điện cho từng tiểu cảnh, đại cảnh, các khu vực triển lãm...

Từng viên gạch, đường sơn... đều được các công nhân, đơn vị thi công hoàn thiện một cách tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng.