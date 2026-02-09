Lộ diện hình ảnh các linh vật ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ Bính Ngọ 2026

(PLO)- Hàng chục linh vật ngựa ở các đại cảnh, tiểu cảnh trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đã dần lộ diện. Các công nhân đang tất bật thi công để hoàn thành đường hoa kịp tiến độ mở cửa phục vụ du khách vào ngày 15-2 (tức 28 tháng Chạp).
Chỉ còn khoảng 6 ngày nữa, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 (phường Sài Gòn) chính thức mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân của người dân TP.HCM và du khách. Các linh vật ngựa ở khu vực đại cảnh, tiểu cảnh của đường hoa đã dần lộ diện phác họa một bức tranh xuân rực rỡ, hứa hẹn mang đến điểm nhấn ấn tượng cho người dân và du khách trong những ngày Tết sắp tới.
Theo ghi nhận của PV vào chiều 9-2 (tức 22 tháng Chạp), không khí làm việc tại đường hoa Nguyễn Huệ diễn ra tất bật. Các đơn vị thi công đang chạy nước rút trong việc trang trí, hoàn thiện các hạng mục.
Được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong.
Hai linh vật gà nhiều cựa, voi nhiều ngà tại đại cảnh “Ngựa chín hồng mao”.
Dù thời tiết TP.HCM trong những ngày này nắng nóng oi bức nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc, quyết tâm hoàn thành một đường hoa ấn tượng.
Sau khi hoàn thiện, người dân TP.HCM và du khách sẽ có thêm nhiều trải nghiệm các linh vật ngựa, khung cảnh của đường hoa với nhiều hiệu ứng cả ngày lẫn đêm.
Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là một kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại trải dài đoạn đường khoảng 700m.
Linh vật ngựa nhỏ và cổng vòm của cụm đại cảnh mang tên “Giang sơn cẩm tú”.
3 linh vật ngựa lớn tại cụm đại cảnh mang tên “Giang sơn cẩm tú”. Sau khi hoàn thiện, cụm 9 linh vật ngựa được đặt trên bục mô phỏng đường đua, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ. Các linh vật ngựa tại đây thể hiện sự gắn kết, tạo nên vùng phát triển năng động, tích hợp và đầy nội lực với thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”.
Từng viên gạch, đường sơn... đều được các công nhân, đơn vị thi công hoàn thiện một cách tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng.