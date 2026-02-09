Tổng Bí thư Tô Lâm: TP.HCM là nơi để Trung ương yên tâm giao việc lớn 09/02/2026 11:50

(PLO)- Trong các điểm nghẽn lớn của TP.HCM, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải giải quyết ùn tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm...

Sáng 9-2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tham gia Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Tổng Bí thư Tô Lâm chào hỏi đại biểu tại buổi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác, về phía lãnh đạo TP.HCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; các Ủy viên Trung ương gồm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc…

TP.HCM cần tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Bính Ngọ 2026, ông rất vui mừng cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

“Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, gia đình chính sách cùng toàn thể đồng bào, đồng chí TP.HCM lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất” - Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, thách thức lẫn thời cơ, TP.HCM vẫn giữ vững bản lĩnh, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, sự điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2025.

Tổng Bí thư cho biết năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với TP.HCM khi kỷ niệm 50 năm TP mang tên Bác, 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Trước những sự kiện này, TP cần có những bước chuyển động tích cực, thiết thực để chào mừng bởi đây không chỉ là dấu mốc lịch sử thiêng liêng mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm tiếp nối, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

“Đây là năm đầu tiên chúng ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ phát triển rực rỡ của đất nước, của TP.HCM” - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà cho đại biểu TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong 5-10 năm tới có ý nghĩa bản lề, quyết định việc hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. “Trong tiến trình đó, TP.HCM cần tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu; là nơi để Trung ương có thể yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn, là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước” - Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho biết truyền thống của TP.HCM không chỉ là đầu tàu, cực tăng trưởng lớn của cả nước mà còn là cực đổi mới sáng tạo quan trọng.

Trên tinh thần đó, người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề nghị Đảng bộ TP.HCM khẩn trương quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Qua đó, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

“Chúng ta phải thấy được khí thế, trách nhiệm, hình dung ra những công việc cần phải làm trong từng ngày, từng tháng, từng quý, từng năm để có thể kiểm điểm, đánh giá được hiệu quả công việc. Không để việc ngày nay sang ngày mai, tháng này sang tháng sau…” – Tổng Bí thư nói.

Bên cạnh đó, TP.HCM phải tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lãnh đạo và quản lý điều hành. Theo Tổng Bí thư, đây là yêu cầu mang tính đột phá.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà cho đại biểu TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Với cán bộ chưa đạt yêu cầu thì tiếp tục đào tạo, huấn luyện, chỉnh đốn, chỗ nào còn thiếu trách nhiệm thì cần được củng cố, tăng cường; khắc phục được mọi yếu tố có thể cản trở việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng và TP.

Tập trung các điểm nghẽn lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị TP.HCM tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn lớn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực. Trong đó, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù để từng bước hình thành các trung tâm tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo tầm khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư cho rằng đây là những điểm đột phá rất mới.

Theo Tổng Bí thư, TP.HCM có các điểm nghẽn đã được tập trung giải quyết trong nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm nhưng chưa dứt điểm được. Do đó, TP phải tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2026.

Về ùn tắc giao thông, Tổng Bí thư nhấn mạnh không thể để kéo dài mãi mà trước hết tập trung giải quyết những cửa ngõ, con đường trọng điểm. Điểm nghẽn giao thông sẽ làm hạn chế sự phát triển của TP bởi hàng hóa không lưu thông, khách du lịch không đến TP được. Ông đề nghị phải giải quyết ùn tắc không chỉ trong nội thành, trung tâm mà còn các tuyến đường đi về miền Tây, miền Đông, miền Bắc…

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

“Làm sao tính toán được tốc độ từ Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ về trung tâm TP.HCM không được quá 30 phút” - Tổng Bí thư gửi gắm. Ông cũng đề nghị thời gian từ trung tâm TP đến sân bay Long Thành không thể quá 30 phút

"Nếu mất đến 2 tiếng đồng hồ thì sẽ không ai đến sân bay Long Thành cả" - Tổng Bí thư tiếp lời. Theo ông, việc xây dựng sân bay rất quan trọng nhưng việc kết nối giữa trung tâm TP và sân bay cần phải làm đồng bộ, có quy hoạch.

Tổng Bí thư nêu: Các đồng chí rất muốn hạn chế xe máy. Nếu có phương tiện công cộng nhanh, đúng giờ, kịp thời thì người dân tự động bỏ xe máy, không cần phải cấm, không cần phải hành chính, vận động.

Về ô nhiễm môi trường, Tổng Bí thư nhấn mạnh không thể để một TP hiện đại văn minh ô nhiễm nhiều năm bởi đây là vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, môi trường sống, môi trường làm việc. Ông đề nghị TP học tập kinh nghiệm các nước trên thế giới như Ấn Độ, Bắc Kinh để giải quyết tình trạng. “Tôi xem truyền hình dự báo nhiều khi rất sốt ruột khi thấy TP ô nhiễm” - Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh đây là trách nhiệm của TP đối với cuộc sống của người dân.

Ông tiếp: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này? Kế hoạch giải quyết ô nhiễm này như thế nào? Thành ủy có nghị quyết chuyên đề về việc này không?

Về ngập lụt, Tổng Bí thư đề nghị xây dựng quy hoạch để chống ngập lụt. TP đã có kế hoạch rồi, dự án được tính toán từ nhiều năm trước nay tiếp tục tháo gỡ khẩn trương. “Đồng chí nào chịu trách nhiệm về vấn đề này? Bao giờ làm xong đề báo cáo trước dân?” - Tổng Bí thư nói và đề nghị tập trung giải quyết ở từng khu vực, nơi nào trọng điểm, ngập lụt nhiều nhất cần tập trung làm trước.

Về an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng cuộc sống của người dân phải được bảo đảm rất an toàn, để TP là nơi đáng sống, không thể để mất an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng…

“Người ốm đang cần dinh dưỡng thì dùng phải sữa giả, người già ăn uống không được cũng uống phải sữa giả, trẻ em khó khăn cũng uống phải sữa giả…” - Tổng Bí thư bày tỏ và đề nghị tuyên chiến với tội phạm này với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân.

Ông đề nghị TP phải đi vào từng ngõ ngách của vấn đề an toàn để tìm cho ra được lời giải. Ông biết TP.HCM đã trăn trở về an toàn thực phẩm từ nhiều năm nay và đã thành lập Sở ATTP TP. Do vậy, TP phát triển phải đi liền với an toàn, không để người dân bất an, bức xúc.

Chuyến thăm và những lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho TP.HCM là niềm vui, sự động viên, truyền cảm hứng dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Tôi xin phép lĩnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, cụ thể của Tổng Bí thư. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP, xin hứa với Tổng Bí thư, lãnh đạo Trung ương và nhân dân TP rằng Đảng bộ TP sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra và đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Bí thư Thành ủy TP.HCM TRẦN LƯU QUANG

Cần quy hoạch phát triển TP.HCM mới

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh muốn phát triển, TP.HCM cần phải có một quy hoạch phát triển TP.HCM mới. TP cần tập trung nhà khoa học, nhà kiến trúc, tư vấn nước ngoài, trước hết xây dựng mô hình phát triển TP trên giấy, cụ thể quy mô, diện tích, hiện trạng hiện nay. Đồng thời, dự tính 5 năm nữa khi kết thúc nhiệm kỳ, bộ mặt TP sẽ thay đổi thế nào, có những tuyến đường nào được mở rộng, đi ngầm.... Sau đó, 50 năm, 100 năm nữa, TP.HCM sẽ ra sao.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi các đại biểu TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị TP cần có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn theo đúng quy hoạch, đặc biệt, cần triển lãm quy hoạch để toàn dân góp ý. Sau khi thống nhất, cứ căn cứ vào quy hoạch để thực hiện. Từ đó, người dân mới đồng thuận, ủng hộ khi thấy TP sẽ phát triển như thế nào trong tương lai.

Đồng thời, TP.HCM cần nghĩ đến hiệu quả của nguồn lực đầu tư, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Không thể giải ngân xong tiền là xong nhiệm vụ; không thể để dự án kéo dài 10 năm bởi nếu kéo dài sẽ lỗ vốn, không mang lại hiệu quả cho sự phát triển. “Con đường này, cây cầu này… bao nhiêu năm nữa hoàn thành, đóng góp gì cho tăng trưởng kinh tế - xã hội. Bao nhiêu năm thu hồi được vốn?” - Tổng Bí thư gợi mở.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ngoài ra, người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đề nghị TP quyết liệt xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; xây dựng Đảng bộ TP.HCM trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, đủ sức chiến đấu, đủ năng lực cầm quyền, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về sứ mệnh của mình.

TP cũng cần thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, phát huy đúng vai trò chủ thể của nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân, cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả của lãnh đạo, quản lý.

“Chừng nào dân còn đói, còn khó khăn, còn băn khoăn là hiệu quả công tác quản lý, lãnh đạo chưa đạt yêu cầu” - Tổng Bí thư Tô Lâm nói. Ông nhìn nhận các chương trình của TP trong dịp Tết rất đáng quan tâm nhưng không chỉ thực hiện trong dịp Tết mà phải suốt năm, suốt nhiệm kỳ để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người dân.