Hơn 6,1 tỉ USD sẽ được huy động qua Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM trong năm 2026 05/02/2026 10:56

(PLO)- Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM và Hãng hàng không Vietjet chính thức công bố Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương.

Mới đây, tại Singapore, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và Hãng hàng không Vietjet chính thức công bố Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Aviation Financial Hub – AAFH).

Đây là chương trình nằm trong VIFC-HCMC, tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Singapore Airshow 2026.

Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương tại TPHCM chính thức ra mắt.

Sự kiện có sự tham dự của các tập đoàn sản xuất máy bay, động cơ và các định chế tài chính hàng đầu thế giới như Airbus, Boeing, CFM International, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, cùng Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Tại sự kiện, Chủ tịch VIFC-HCM Trương Minh Huy Vũ đã trao chứng nhận thành viên chiến lược danh dự VIFC-HCM cho hai nhà sản xuất máy bay Airbus và Boeing.

Đây là hai tập đoàn thuộc bảng xếp hạng Fortune Global 500, có quyền đề nghị được công nhận là thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam mà không cần làm thủ tục đăng ký (theo Nghị quyết 222/2025).

Ông Trương Minh Huy Vũ cho biết việc ra mắt Trung tâm Tài chính cho lĩnh vực hàng không châu Á – Thái Bình Dương là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa tầm nhìn xây dựng VIFC trở thành một nền tảng tài chính quốc tế hiện đại, mở và đáng tin cậy.

“Chúng tôi thu hút nhà đầu tư không chỉ bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng thể chế, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối trực tiếp dòng vốn với nền kinh tế thực” – ông Vũ nói.

Ông Paul Meijier, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Airbus, chia sẻ đánh giá cao vai trò của Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á – Thái Bình Dương trong việc tạo lập nền tảng kết nối hiệu quả giữa nhu cầu phát triển đội máy bay thế hệ mới và hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

Việc tham gia với vai trò thành viên chiến lược danh dự của VIF HCMC tiến đến việc tham gia chính thức thể hiện cam kết dài hạn của Airbus trong việc đồng hành cùng các giải pháp tài chính sáng tạo, hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành hàng không, góp phần làm đa dạng hệ sinh thái VIFC HCMC.

Dự kiến đến năm 2035, Trung tâm Tài chính Hàng không TP.HCM sẽ thu hút và đạt quy mô giao dịch khoảng 50 tỉ USD. Qua đó, không chỉ mở ra cơ hội đầu tư mới mà còn tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia sâu hơn vào các phân khúc giá trị cao của ngành hàng không Việt Nam và khu vực.

Tại Singapore Airshow 2026, Vietjet đã ký kết loạt thỏa thuận quan trọng về động cơ và tài chính máy bay với các đối tác quốc tế hàng đầu, tổng giá trị hơn 6,1 tỉ USD trong năm 2026.

Trong đó, Vietjet và Pratt & Whitney thuộc tập đoàn RTX, công ty hàng đầu thế giới về động cơ và dịch vụ động cơ máy bay, ký kết thoả thuận đặt hàng động cơ và dịch vụ bảo dưỡng cho 44 máy bay A321NEO và A321XLR.

Vietjet đồng thời ký những thỏa thuận tài chính máy bay, ví dụ như với Pacific Investment Management Company (PIMCO) – tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ với quy mô quản lý khoảng 2.000 tỉ USD.