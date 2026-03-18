Sinh nhật đặc biệt trong bệnh viện của những bệnh nhân chạy thận 18/03/2026 17:11

(PLO)- Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tổ chức sinh nhật cho bệnh nhân chạy thận nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân văn và đồng hành với người bệnh trên hành trình điều trị.

Ngày 18-3, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tổ chức sinh nhật tháng 3 cho các bệnh nhân chạy thận, lọc máu đang điều trị tại bệnh viện.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm Ngành Công tác xã hội (2016 - 2026), nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân văn và đồng hành cùng người bệnh trên hành trình điều trị.

Buổi tiệc sinh nhật tháng 3 của các bệnh nhân chạy thận, lọc máu đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC



Đã chạy thận suốt 3 năm, mỗi tuần 3 buổi, bệnh nhân Dương Anh Vũ (ngụ TP.HCM) từng trải qua không ít lo lắng. Tuy nhiên trong quá trình điều trị, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ đã giúp ông dần an tâm và tin tưởng.

Ông chia sẻ, ở đây không có sự phân biệt, mọi bệnh nhân đều được quan tâm chu đáo, từ hỗ trợ di chuyển đến chăm sóc trong từng buổi điều trị. Chính sự tận tình đó đã trở thành nguồn động viên lớn, giúp bệnh nhân thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.

Bệnh nhân Dương Anh Vũ vui vẻ nhận món quà sinh nhật từ bệnh viện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bệnh viện tổ chức sinh nhật cho bệnh nhân đã mang lại cho ông trải nghiệm chưa từng có trong đời. Đây là lần đầu tiên ông thực sự được đón sinh nhật đúng nghĩa. Trước đây, do hoàn cảnh và điều kiện hạn chế, ông Vũ chưa từng tổ chức hay tham gia buổi sinh nhật nào.

“Được các y bác sĩ và phòng công tác xã hội tổ chức sinh nhật sớm ngay tại bệnh viện, tôi rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết đến việc thổi nến sinh nhật.

Trong buổi sinh nhật đặc biệt này, món quà nhận được tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa, góp phần mang lại niềm vui và sự ấm áp cho người bệnh. Buổi sinh nhật tại bệnh viện không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá trên hành trình điều trị lâu dài của bệnh nhân” – ông Vũ xúc động chia sẻ.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết nhân dịp hướng tới ngày 25/3 – Ngày Công tác xã hội, bệnh viện đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ và nâng cao tinh thần cho người bệnh đang điều trị.

Trong suốt quá trình hoạt động, phòng Công tác xã hội đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, với mục tiêu không chỉ hỗ trợ về mặt tinh thần mà còn đồng hành cùng người bệnh trong những khó khăn về chi phí điều trị và đời sống.

Tiệc sinh nhật nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân văn và đồng hành cùng người bệnh trên hành trình điều trị. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đặc biệt, nhân dịp này, đơn vị đã xây dựng chuỗi 10 chương trình ý nghĩa, hướng tới người bệnh và thân nhân. Một trong những hoạt động tiêu biểu là chương trình tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhân chạy thận đang điều trị tại khoa Thận, có ngày sinh trong tháng 3.

Những phần quà sinh nhật ý nghĩa được trao tận tay người bệnh, bao gồm những bao lì xì và thức uống dinh dưỡng đến từ nhà hảo tâm. Đặc biệt hơn, những chiếc vòng tay may mắn do các sinh viên ngành Công tác xã hội thực hiện đã được trao trực tiếp đến người bệnh ngay tại khoa Lọc máu.

Bệnh nhân vui vẻ nhận quà sinh nhật. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Để có thể thực hiện các chương trình nhân văn này, bên cạnh nỗ lực của bệnh viện, không thể không kể đến sự đồng hành quý báu của các nhà hảo tâm và đơn vị tài trợ. Chính sự chung tay này đã góp phần giúp phòng Công tác xã hội duy trì và phát triển các hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng người bệnh” – BS Công nói.

BS Công cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới các bệnh nhân, đồng thời động viên mọi người giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực điều trị, nâng cao sức khỏe để sớm trở về với gia đình.

“Trong thời gian tới, các hoạt động công tác xã hội này sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người bệnh ở tất cả các khoa, phòng” – BS Công cho biết.