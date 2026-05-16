Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ hơn 200 người nghi ngộ độc ở Lai Châu 16/05/2026 11:58

(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra vụ hơn 200 người nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ tại trường học ở Lai Châu.

Ngày 16-5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc trên địa bàn.

Trước đó, ngày 15-5, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu có báo cáo về hơn 200 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quả lạ (hái ngoài tự nhiên) tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Làng Mô, bản Nhiều Sáng, xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu.

Sau khi ăn, nhiều trường hợp xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn, người mệt mỏi, tê đầu lưỡi và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị.

Bác sĩ đang thăm khám cho các trường hợp nghi bị ngộ độc sau khi ăn quả lạ.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lai Châu chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc; xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc; theo dõi, giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Cạnh đó, Sở Y tế cần phối hợp với Sở GD&ĐT để tổ chức truyền thông, giáo dục cho ban giám hiệu, thầy cô giáo, và các học sinh về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; yêu cầu các cơ sở giáo dục phải sẵn sàng các phương án phòng chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là phương án xử trí đối với sự cố ngộ độc thực phẩm tập thể có nguy cơ xảy ra khi tổ chức bếp ăn trường học.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng quả lạ và các loài thực vật có độc tố tự nhiên; khuyến cáo không ăn các loài động vật hoang dã, thực vật lạ khi không rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.

Khi người dân, học sinh xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân, nôn, đau bụng, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh khi truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số, các đơn vị cần lựa chọn các hình thức truyền thông và ngôn ngữ truyền thông cho phù hợp với đối tượng cụ thể.

Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện nghiêm nội dung tại Chỉ thị 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, công văn 7598 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể; công văn 848 của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.