Đường Cộng Hòa ngày đầu áp dụng đảo chiều: Người dân di chuyển thuận tiện 15/05/2026 08:31

(PLO)- Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để điều tiết giao thông nên ngày đầu áp dụng đường đảo chiều không xảy ra kẹt xe, chỉ ùn ứ cục bộ.

Sáng 15-5, ngày đầu TP.HCM thí điểm làn đường đảo chiều trên đường Cộng Hoà không xảy ra kẹt xe nhưng cũng ùn ứ nhẹ.

Theo ghi nhận của PLO vào khoảng 6 giờ 30, lượng xe đổ từ đường Trường Chinh vào đường Cộng Hoà rất đông. Người dân di chuyển thuận tiện.

Khoảng 6 giờ 30, lượng phương tiện chưa đông nên người dân di chuyển bình thường.

Tại các nút giao thông, lực lượng chức năng gồm CSGT, Dân quân tự vệ phường ra đường hỗ trợ điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng hướng dẫn tại nhiều vị trí nên ngày đầu tiên áp dụng đường đảo chiều không quá khó khăn cho người dân di chuyển.

Đa số người dân chưa biết di chuyển như thế nào nên vẫn lựa chọn làn đường ngoài cùng để di chuyển. Do vậy, làn bên trong lưu lượng xe thấp nhưng làn bên ngoài lưu lượng đông hơn.

Đến 7 giờ lượng xe bắt đầu đổ về rất đông, tại đoạn đường gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám có ùn ứ nhẹ do đèn đỏ phía trước và lượng xe từ làn ngoài cùng muốn di chuyển vào cầu vượt.

Đoạn đường gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám có ùn ứ nhẹ do đèn đỏ phía trước.

Ông Đoàn Cao Thiện (70 tuổi ngụ phường Tân Bình) cho biết: “Tôi đọc các bảng thông báo từ mấy ngày trước nên biết phân làn giao thông đi lại tại đường Cộng Hoà. Tôi thấy đảo chiều như thế là phù hợp vì buổi sáng người dân từ đường Trường Chinh vào hướng đường Cộng Hoà đông nên sử dụng 2 làn cho xe là hợp lý. Buổi chiều tan tầm khi người dân về thì đảo lại cũng giảm kẹt xe”.

Chị Hồ Thị Hoà thường xuyên đi làm trên đường Cộng Hoà cũng đánh giá từ khi bỏ dải phân cách bằng bồn hoa thì đường nhìn thông thoáng hơn, đi lại thuận tiện hơn.

“Dù những ngày đầu người dân còn gặp khó khăn và chưa biết cách di chuyển nhưng sau một thời gian người dân sẽ quen với cách phân làn này” – chị Hoà cho hay.

Đoạn đường Cộng Hòa dài 2,5 km, từ nút giao Út Tịch đến Trường Chinh, quận Tân Bình cũ, được tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe đầu tiên tại TP.HCM.

Theo phương án, hai làn giữa tuyến được tách riêng bằng dải phân cách thép cố định ở hai bên nhằm hạn chế xe tự ý chuyển làn. Tại hai đầu đoạn đường, barie di động được lắp đặt để đóng mở theo từng khung giờ, điều chỉnh hướng xe chạy phù hợp với mật độ thực tế.

Buổi sáng, khi lượng xe từ phía tây bắc vào trung tâm và sân bay tăng cao, barie phía Trường Chinh mở để phương tiện chạy vào hai làn giữa, nâng tổng số làn hướng vào trung tâm lên 4, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn.

Ở chiều ngược lại từ sân bay ra đường Trường Chinh, lượng xe ít hơn.

Chiều tối, phương án đảo ngược để ưu tiên xe từ trung tâm đi Trường Chinh, ngã tư An Sương. Khi đó, barie phía Út Tịch mở cho xe vào làn giữa, phía Trường Chinh đóng lại để tránh xung đột giao thông. Ngoài giờ cao điểm, hai làn giữa hoạt động hai chiều bình thường.